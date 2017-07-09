CHP'nin Adalet Mitingi

25 günlük "Adalet Yürüyüşü"nün ardından Maltepe'deki miting alanına ulaşan Kemal Kılıçdaroğlu, "9 Temmuz yeni bir doğuştur. Kimse bu yürüyüşün son olduğunu düşünmesin." dedi.

Genel Başkanı

'nun,

Milltevekili

'nun tutuklanmasının ardından 15 Haziran günü

Güvenpark'tan

'ye başlattığı "Adalet Yürüyüşü"nün

'deki miting alanında tamamladı. Miting alanında kurulan platforma çıkan

, konuşmasında "9 Temmuz yeni bir doğuştur. Kimse bu yürüyüşün son olduğunu düşünmesin." dedi.

"BU YÜRÜYÜŞ BİZİM İLK ADAMIMIZDIR"

İşte Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satırbaşları:

Aziz vatandaşlarım benimle birlikte 450 kilometreyi kateden sevgili yol arkadaşlarım. Maltepe meydanından bütün Türkiye'ye gönül dolusu selamlar gönderiyor. 15 Haziran'da Güvenpark'tan başlattığımız yürüyüşümü Maltepe'den noktaladık. Bu yürüyüş bizim ilk adımımız.

"9 TEMMUZ YENİ BİR DOĞUŞTUR"

9 Temmuz yeni bir doğuştur. Kimse bu yürüyüşün son olduğunu düşünmesin.Bu ülkeye demokrasiyi muhakkak getireceğiz.Bir teşekkür de yürüyüşün başından beri güvenliğimizi sağlayan polisimize ve jandarmamıza. Halkın polisine, halkın jandarmasına buradan selamlarımı gönderiyorum.

10 MADDELİK "ADALET ÇAĞRISI"

Kılıçdaroğlu konuşmasının sonunda 10 maddelik "Adalet Çağrısı"nı okudu.

İşte 10 maddelik Adalet Çağrısı:

1- Darbe girişimini lanetliyoruz. 15 Temmuz gecesi TBMM'nin onurlu duruşu ve halkımızın direnmesi ülkemizin demokratik kazanımı olmuştur. Biz buna sokağın 15 Temmuz'u diyoruz. Siyasi ayağın ortaya çıkarılması engellenmektedir. FETÖ'nün siyasi ayağı ortaya çıkarılmalı.

2- 20 Temmuz darbesi yapılmıştır. OHAL ilan edilmiş ve TBMM yetkileri gaspedilmiştir. Biz buna sarayın 15 Temmuz'u diyoruz. OHAL derhal kaldırılmalı.

3- Yargıyı siyasetin emrine vermek demokrasiye ihanettir. Kollektif suç gibi uygulamalardan vazgeçilmelidir.

4- OHAL ile mağdurların yargıya erişim hakları ellerinden alınmıştır. Tüm uygulamalara son verilmelidir.

5- 20 Temmuz sivil darbesinden sonra, 15 Temmuz darbe girişimi ile ilişkisi bulunmayan ama muhalif göründüğü için haklarından yoksun bırakılan akademisyen ve kamu görevlileri görevlerine iade, tutuklu milletvekilleri serbest bırakılmalıdır.

6- Sadece mesleklerini yaptıkları için tutuklanan gazeteciler derhal serbeset bırakılmalı.

7- OHAL koşullarında serbest tartışmanın yapılmadığı bir ortamda gerçekleştirilen anayasa değişikliği gayri meşrudur. Bu bir mühürsüz seçimdir. Türkiye gayri meşru anayasa ile yönetilemez.

8- Demokratik parlamenter sistem üzerindeki her türlü vesayet kaldırılmalıdır. Liyakat yasası görevde yükselmede esas alınmalıdır.

9- Sadece hukuk alanında değil, toplumsal yaşamın bütün alanlarında yaygın adaletsiz düzen devam etmektedir. İşsizlik, örgütsüzlük, yaygın şiddet, terör gibi geniş yelpazede yaşanan adaletsizliklerin giderilmesi için ortak irade geliştirilmelidir.

10- Adalet sadece iç politikaya değil, uluslararası ilişkilere de hakim olmalıdır. (SABAH)