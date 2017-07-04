CHP'nin Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki yürüyüşü

- Genel Başkan Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul Milletvekili Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki olarak başlattığı yürüyüşün bugünkü bölümünü tamamladı

- Yürüyüş esnasında gruba doğru hareket eden bir kişi gözaltına alındı

(AA) - Kılıçdaroğlu, Güvenpark'tan başlattığı ve İstanbul'a kadar devam edeceğini açıkladığı yürüyüşün 20'nci gününe başlamadan önce, İzmit ilçesindeki Namazgah Şehitliğini, ardından da Bağçeşme Mezarlığında yatan İzmit'in ilk kadın belediye başkanı Leyla Atakan'ın mezarını ziyaret edip dua etti, mezarlarına çiçek bıraktı.

Kılıçdaroğlu ardından yürüyüşüne başladı.

Yürüyüş sırasında bazı vatandaşlar kortejdekilere doğru "Rabia", bazıları da "Bozkurt" işareti yaptı, bazıları da evleri ve araçlarına Recep Tayyip Erdoğan posterleri asarak ve "Recep Tayyip Erdoğan" sloganları atarak yürüyüş yapanlara tepki gösterdi.

Kortej düzeni ve güvenliği için sıkı önlemler alınırken, CHP milletvekilleri, olası provokasyonları önlemek için kortej içindeki görev yerlerinde yürüdü.

Bu arada, bazı vatandaşların gruba tepki göstermesi nedeniyle zaman zaman tartışma yaşandı. Polis, grubun üzerine yürüyen bir kişiyi gözaltına aldı.

Seka Park mevkisinde ise bir grup yürüyüş yapanlara tepki gösterdi. CHP milletvekilleri Haydar Akar ile Tahsin Tarhan grupla görüşerek, kendilerini sakinleştirdi.

Aynı yerde kortejin ters istikametinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada yaralananlar oldu.

Güzergah boyunca bazı vatandaşlar da yürüyüş yapanlara alkış ve sloganlarla destek verdi. Bazı vatandaşların ellerinde adalet terazisi, bazılarının da tekerlekli sandalyeyle yürüyüşe katıldığı görüldü.

Akşam dünya evine girmeye hazırlanan Murat Erinç ve Şeyda Nur Aslan çifti, mola yerine yakın bir yerde gelinlik ve damatlıkla Kemal Kılıçdaroğlu'nu karşıladı. Kılıçdaroğlu çiftle tokalaşarak, mutluluk diledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iki kere mola verdiği yürüyüşün bir bölümüne yağmur altında devam etti. Kılıçdaroğlu, yaklaşık 19 kilometre yol katederek, Kocaeli'nin Körfez ilçesi Yarımca mevkisindeki mola alanına ulaştı.

Kılıçdaroğlu'na yürüyüşünde bazı Galatasaray ve Fenerbahçe taraftarları, eski Trabzonsporlu futbolcu Lemi Çelik, yazarlar Uğur Dündar, Murat Yetkin ve Ümit Zileli de eşlik etti.