CHP'nin Tepki Yürüyüşü

22 gün önce Ankara Gölbaşı’ndan partililerle birlikte yola çıkan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün bölgemize Dilovası’ndan giriş yaptı. Dün akşam geceyi Tavşancıl sahilinde geçiren Kılıçdaroğlu sabah saatlerinde devam ettiği Adalet yürüyüşünde ilk molayı Dilovası rampasında bulunan Aytemiz Petrol’de verdi. Molanın ardından yürüyüşüne devam eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Saat: 16:10 sıralarında Gebze’ye gelerek yürüyüşünü noktaladı.

GECEYİ TOPLU KIŞLASINDA GEÇİRDİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bu geceyi Gebze’de bulunan topçu kışlasında geçerecek. Binlerce partili ile birlikte geceyi geçirecek olan Kılıçdaroğlu yarın yürüyüşüne devam edecek GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ CHP grubuna saldırı planlayan DEAŞ’lı teröristlerin emniyet güçleri tarafından yakalanmasının ardından bugünde Kemal Kılıçdaroğlu ve partililer için geniş güvenlik önlemi alındı. Emniyet güçlerine destek için gelen Özel Harekât Polisleri bölgede adeta kuş uçurtmadı. Yürüyüş nedeniyle D-100 karayolu İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı. Polis helikopteri yürüyüş alanını sürekli havadan kontrol etti. Öte yandan Kılıçdaroğlu’nun geceyi geçireceği Topçu Kışlası’na çok sayıda emniyet mensubu görevlendirildi. Emniyet güçleri, Topçu Kışlası’na giden yolları güvenlik sebebiyle hafriyat kamyonu ve iş makinaları ile kapattı.

DİLOVASI’NDA KILIÇDAROĞLU’NA HEM TEPKİ HEM ALKIŞ!

Dilovası’nda yol kenarında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu bekleyen bazı vatandaşlar rabia işareti yaparak Kılıçdaroğlu’na tepki gösterdi. Bazı vatandaşlar ise Kılıçdaroğlu’nu alkışlayarak desteklerini gösterdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kendisini protesto edenlere alkışla karşılık verdi