Çiçek İçişleri bakanlığı Personel Genel Müdürü oldu

İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğüne, aynı yerde görev yapan Genel Müdür Yardımcısı Gökmen Çiçek atandı.

Gökmen çiçek, 1978 yılında Gebze’de doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Gebze`de tamamladı. 1997 yılında Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bölümler Fakültesi-Kamu Yönetimi bölümüne başlayan Gökmen Çiçek, 2001 yılında bu okuldan mezun oldu. Çiçek sırası ile Trabzon/Düzköy, İzmir/Beydağ ilçelerinde Kaymakam Vekilliği yaptı. 2007 yılında Sivas’ın Akıncılar ilçesi Kaymakamlığına atanan Çiçek. buradaki görevinin 2009 yılı ağustos ayında bitmesine müteakip, Erzincan Kemah’a kaymakam olarak atandı. Rize Güneysu kaymakamlığı da yapan çiçek, son olarak İçişleri bakanlığı personel genel müdür yardımcılığı görevini yürütüyordu. İyi derecede İngilizce bilen Gökmen Çiçek, evli ve bir erkek çocuk babasıdır.