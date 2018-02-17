Çiçek merakı botanik bahçesi kurduracak

Çocukluk yıllarından itibaren farklı türdeki bitkilere merakı olan Doğan, 1,5 yıl önce bir belgeselde gördüğü "lithops" çiçeğini araştırarak çalışmalarına başladı.

Kendi imkanlarıyla kentteki birçok noktada bulunan bine yakın farklı türdeki bitkinin fotoğraflarını çeken Doğan, nesli tükenmekte olan bitkilerin de yer aldığı çalışmasını, kurduğu internet sitesinde yerel isimlerinin yanı sıra bilimsel isimlerle de yayımlamaya başladı.

Bu sayede, yurt dışından da ilgiyle takip edilen Doğan, oluşturduğu envanter sayesinde içerisinde 12 bin farklı bitkinin yer alacağı bir botanik bahçeyi hayata geçirmeyi hedefliyor.

Hüseyin Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bitki türlerini fotoğraflamanın temel amacının çevreyi tanıma ve tanımlama olduğunu belirterek, çektiği bitki fotoğraflarını bir envanterde topladığını, bunları da açtığı internet sitesinde yayımladığını söyledi.





- "Çiçek açmasını görmek için başında nöbet tutmanız gerekiyor"

Doğan, farklı türdeki bitkileri fotoğraflamaya 1,5 yıl önce başladığını, Güney Afrika'da görülen "lithops" adlı taşa benzeyen bir bitki türüne merak duymasıyla araştırma yaptığını anlattı.

Söz konusu bitkinin, yılda sadece bir kez çiçek açan türlerden olduğunu belirten Doğan, "Çiçek açmasını görmek için başında nöbet tutmanız gerekiyor. Bu bitkilerin açmasını beklerken, hemen yanında çıkan başka bir çiçek gördüm ve o çiçeğin ne olduğunu merak ettim. Kısa bir araştırma ile o bitkinin çok meşhur 'sarı kantaron' olduğunu gördüm." dedi.

Doğan, daha sonra Kocaeli'de hangi tür bitkilerin olduğunu araştırmak istediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Sadece isim olarak bitki türleri belliydi ama o bitki nedir, neye benzer, ne zaman çıkacak? Bununla ilgili bir bilgi yoktu. Dolayısıyla bu boşluğu doldurmak amacıyla fotoğraf çekmeye başladım. Şu ana kadar kentteki bine yakın farklı bitkinin fotoğrafını çektim. Çiçeklerin detaylı fotoğraflarını açtığım "www.kocaelibitkileri.com" adresinde yayınladım."

Yaptığı çalışmayla dünyanın her yerinden, kentteki hangi tür bitkilerin bulunduğunu görülebileceğine dikkati çeken Doğan, bitkilerin yöre adlarının yanı sıra bilimsel adlarıyla da yayın yaptığını kaydetti.





- "Bazı çiçeklerin bir hafta açmasını bekledim"



Doğan, çalışmasının kentteki bitki türünün korunmasına yönelik katkısının da olacağına vurgu yaparak, Kocaeli'de nadir olan, koruma altına alınması gereken bitkilerin de bulunduğunu kaydetti.

Kentte, ekonomik değeri olan soğanlı bitkilerin bulunduğunu aktaran Doğan, "Bunların da korunmasıyla ilgili düzenlenecek koruma programlarında bir veri tabanı oluşturulmasına fayda sağlayacağını düşünüyorum." dedi.

Doğan, çalışmasını yaparken en çok ulaşım noktasında zorluk yaşadığını anlatarak, bölgenin dağlık ve ovalık olduğunu, çiçeklerin genelde marttan mayısa kadar yoğun olarak açtığını kaydetti.

Söz konusu aylarda her gün araziye çıkıp çekim yapması gerektiğine işaret eden Doğan, şunları anlattı:

"Benim işim gereği hafta içi araziye çıkamıyorum. Araç kullanmayı da bilmediğim için uzak bölgelere gidemiyorum. Dolayısıyla bu çalışmam, tamamı kapsayan bir çalışma değil, eksikleri var. O eksikliklerin giderilmesi için bir yıl daha çalışarak en azından tamama yakın bir sayıya ulaşmayı diliyorum. Bazı çiçekleri bir hafta boyu aynı noktaya giderek açmasını beklediğim oldu. Mesela kayışlı keşkeş olarak bilinen himantoglossum caprinum orkidesinin çiçekli halini görebilmek için bir hafta boyu her gün iş çıkışı bulunduğu yere gittim. Hafta sonu çiçek açtığında onun fotoğrafını çekebildim. Kocaeli'de bulunan 40'a yakın endemik türün 10'unun fotoğrafını çektim."





- "Tematik bir park oluşturmak istiyorum"

Fotoğraflarını çektiği bitkileri internette yayımlamaya başladıktan sonra Rusya, İsrail ve Avrupa'daki bazı ülkelerden çeşitli mesajlar aldığını dile getiren Doğan, çalışmasının uluslararası alanda dikkat çekmesinin kendisi açısından sevindirici olduğunu söyledi.

Doğan, çiçekleri doğal ortamında fotoğrafını çektiğini, bitkiye hiçbir zarar vermeden olduğu yerde bıraktığını belirterek, şöyle konuştu:

"Bu çalışmamın nihai hedefi olarak, tematik bir park oluşturmak istiyorum. Bunun çalışmalarına da başladım. 2,5 dönümlük bir arazide çeşitli tohumları ekerek, sadece Kocaeli'de görülen bitkilerin sergilenebileceği bir park oluşturmayı hedefliyorum. İleride, bu projelendirilir ve daha genele yayılırsa burada 12 bin bitki sergilenebilir. Bunun sergilenmesiyle lise ve üniversite düzeyinde bu alanda çalışma ve araştırma alanları oluşturulabilir. Farmakoloji ya da botanik bilim adamları için doğrudan gelip çalışabilecek bir laboratuvar oluşturulabilir. Yerel halka yönelik çeşitli 'workshoplar' yoluyla 'Bitki üretimi nedir? Bitki nasıl yetiştirilir? Tıbbi değeri olan ya da ticari değeri olan bitkiler hangileridir? buna yönelik çalışmalar yapılabilir."



Botanik bahçelerin gelişmiş ülkelerin turizminde önemli bir yeri olduğuna işaret eden Doğan, yapmayı planladığı tematik park ile Kocaeli'nin, turizm sektöründe önemli bir pay alabileceğini sözlerine ekledi.

AA