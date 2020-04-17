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Çiçekçi Bakan.

Dışişleri bakanı Çavuşoğlu Çiçek Serasın da çalışırken çekilmiş fotoğrafını paylaştı

Çiçekçi Bakan.

17 Nisan 2020 Cuma 14:39




SOSYAL medyayı aktif kullanan bir isim olan Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Instagram'dan 1988 yılında Alanya'da ailesine ait serada kesme çiçek üretimi yaparken çekilen nostaljik bir fotoğrafını paylaştı. 5 Şubat 1968 doğumlu olan Bakan Çavuşoğlu, 20 yaşındaki halini gösteren fotoğrafına

"Geçmişi hatırlayalım, bazen de özleyelim. Geleceğimiz için de gayretle çalışmaya devam edelim. Kesme çiçek ürettiğimiz yıllar. Alanya 1988-Kasım."


Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Kimdir? 

Mevlüt Çavuşoğlu, 5 Şubat 1968 Alanya doğumludur. 
1988 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden Uluslararası İlişkiler lisans derecesi alan Çavuşoğlu, 1991 yılında New York Long Island Üniversitesi’nde ekonomi alanında yüksek lisansını ve 1993’te Ankara Üniversitesi Avrupa Topluluğu Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde “Avrupa Birliği Uzmanlığı Programı”nı tamamlamıştır. 

1993 yılında Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde özel öğrenci olarak doktora programına başlamış, Jean Monnet bursuyla 1993-1995 yılları arasında London School of Economics’de (LSE) doktora çalışmasına devam etmiştir. 

AK Parti Kurucu Üyesidir. 22., 23. ve 24. Dönem Antalya Milletvekilliği yapmıştır. Ocak-Aralık 2013 döneminde AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürütmüştür. TBMM Türkiye-ABD ve Türkiye-Japonya Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanlığı yapmıştır. 

2003-2014 yılları arasında Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi’nde (AKPM) Başkan Yardımcılığı, Türk Delegasyonu Başkanlığı, Göç, Mülteciler ve Nüfus Komitesi Başkanlığı, Göç Alt Komitesi Başkanlığı, Turizm Kalkınma Alt Komitesi Başkanlığı, Denetim Komitesi, Ekonomik İşler ve Kalkınma Komitesi, Hukuk İşleri ve İnsan Hakları Komitesi, Siyasi İşler ve Demokrasi Komitesi üyelikleri gibi çeşitli görevlerde bulunmuştur. Aynı zamanda, Avrupa Demokratik Grup Başkan Yardımcılığı ve Sözcülüğü görevlerini de üstlenmiştir. 

2010-2012 yılları arasında AKPM Başkanlığı’na seçilmiş, bu görevi üstlenen ilk Türk Parlamenter olmuştur. 7 Nisan 2014 tarihinde AKPM Onursal Başkanı unvanı verilmiştir. 

27 Ocak 2012 - 31 Ocak 2014 tarihleri arasında Venedik Komisyonu'nda AKPM'yi temsil etmiştir. 

AKPM’deki görevlerinin yanısıra 2007-2010 yılları arasında Avrupa Güvenlik ve Savunma Asamblesi (Batı Avrupa Birliği Asamblesi) Türk Delegasyonu Başkanlığı görevini yürütmüştür. 

26 Aralık 2013 - 29 Ağustos 2014 tarihleri arasında Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci olarak görev yapmıştır. 

29 Ağustos 2014 - 30 Ağustos 2015 tarihleri arasında 62. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’nin Dışişleri Bakanı olarak görev yapmıştır. 

64. ve 65. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’nin Dışişleri Bakanı olarak yeniden atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin ilk Dışişleri Bakanı olarak 9 Temmuz 2018 tarihinde atanmış ve görevine başlamıştır. 

Mevlüt Çavuşoğlu İngilizce, Almanca ve Japonca bilmektedir. Evli ve 1 çocuk babasıdır. (Dışişleri Bakanlığı resmî internet sitesi)




AA
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