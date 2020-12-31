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Çiftçi,” 2021 atılım ve yatırım yılı olacak”

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, 2021 yılının Çayırova’da atılım ve yatırım yılı olacağını söyledi.

Çiftçi,” 2021 atılım ve yatırım yılı olacak”

31 Aralık 2020 Perşembe 10:34

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayımladı.  Daha yaşanabilir ve mutlu bir şehir hedefleri doğrultusunda gece gündüz demeden var güçleriyle çalıştıkları 2020 yılını geride bıraktıklarını ifade eden Başkan Çiftçi, 2021’de de aynı tempo ve hızla çalışmaya devam edeceklerini, 2021’in Çayırova için atılım ve yatırım yılı olacağını kaydetti.

Acılarla ve felaketlerle dolu bir yılın geride kaldığını kaydeden Başkan Çiftçi,” Salgın hepimizin hayatını çok etkiledi. Çayırova Belediyesi olarak bu süreçte, hastalığın insanımızın üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirebilmek için var gücümüzle çalıştık. Halkımızın sağlığını korumak için tüm imkânlarımızı seferber ettik. Virüsle mücadelemiz tüm hızıyla devam ediyor. Yeni yılda salgından kurtulur, çok özlediğimiz eski normal hayatımıza döneriz inşallah” dedi.

Bir yandan salgınla mücadele ederken, diğer yandan Çayırova için  hedefledikleri projelerin hazırlıklarını tamamladıklarını ifade eden Başkan Çiftçi,”  2021 yılı ve devamında, başta Sağlık Bakanlığımızın yapacağı Çayırova Devlet Hastanesi olmak üzere,  Engelliler Merkezi, Sağlık Ocağı, yeni park ve bahçelerin yapılması, Büyükşehir Belediyemizle birlikte Çayırova Kent meydanı gibi pek çok projemize inşallah start vermiş olacağız. Çayırova’ya söz verdiğimiz ve halkımızın merakla beklediği projelerimiz bir bir gerçekleştikçe hep beraber mutlu olacağız. Bu vesileyle, 2021 yılının tüm insanlığa hayırlar getirmesini Yüce Allahtan temenni ediyor, sağlıklı ve huzurlu bir yıl diliyorum.” ifadelerini kullandı.


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