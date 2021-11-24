Çiftçi, Altyapı Antrenmanını İzledi









Çayırova Stadı’nda gerçekleşen antrenmanı bir süre takip eden Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, 12-14-16 yaş grubundaki genç oyuncuları yakından izledi. Stadı gezen Başkan Çiftçi, teknik ekipten bilgiler aldı.

Başkan Çiftçi, antrenman sonrası bir araya geldiği oyuncularla sohbet etti. Gençlerin sporla iç içe olmasından duyduğu memnuniyeti ifade eden Çiftçi “Spor yapmanız fiziksel ve zihinsel olarak sizlere katkı sunması açısından çok değerli. Çok iyi hocalarınız var. Bizler her zaman olduğu gibi yanınızda olacağız, sizlere desteğimiz sürecek’’ dedi.

















