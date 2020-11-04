Çiftçi Başarılı Öğrencileri Kabul Etti

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Spor ve Polis Akademisi hazırlık kurslarına katılan ve başarılı olan üniversite öğrencilerini kabul etti.

Çayırova Belediyesi ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü’nün birlikte düzenlediği Spor ve Polis Akademisi hazırlık kurslarına katılan ve Türkiye’nin çeşitli üniversitelerini kazanan öğrencilerle bir araya gelen Başkan Çiftçi, tebrik edip başarılar dilediği öğrencilerle bir süre sohbet etti. Eğitime her zaman önem ve öncelik vermeye devam edeceklerini ifade eden Başkan Çiftçi, “ Çayırovamızın eğitimde başarı grafiğini daha yukarıyı taşımak için çalışıyoruz. Belediyemiz bünyesinde eğitim faaliyetlerimiz hız kesmeden devam ediyor. Okul öncesinden üniversiteye kadar öğrencilerimize destek veriyoruz ve geleceğe hazırlıyoruz” dedi.

Gençlerin eğitimine ve geleceğine çok önem verdiklerini anlatan Başkan Çiftçi, “ 2020-2021 eğitim döneminde de Spor ve Polis Akademisi hazırlık kursları açıyoruz. Kayıtları devam eden kurslarımıza müracaat eden gençlerimizi Gençlik Merkezimizde Temel Yeterlilik Testi sınavlarına hazırlayacağız. Ücretsiz düzenlenen kurslarda öğrencilerimizi beden eğitimi ve spor öğretmenliği, antrenörlük eğitimi, spor yöneticiliği, Rekreasyon, Milli Savunma Üniversitesi, Polis Özel Harekât, bekçilik ve Jandarma Özel Harekât sınavlarına hazırlayacağız. ”diye konuştu.





