Çiftçi, başarılı sporcuları kutladı

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Nevşehir ve Gebze’de düzenlenen yarışmalarda başarılı olan Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü yüzme branşı sporcularını kabul etti.

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çifçi’nin göreve geldiğinde aktif hale getirip branş sayısını artırdığı Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü, müsabakalarda başarılı sonuçlar elde etmeye devam ediyor. Başkan Çiftçi, Gebze ve Nevşehir’de düzenlenen yarışmalarda dereceye giren yüzme branşı sporcularını kabul etti. Başkan Çiftçi, ÇESK Başkanı Hasan Alkan, Spor İşleri Müdürü Muhammed Nizamoğlu, eğitimciler ve sporcuların katıldığı ziyarette başarılarından dolayı sporcuları tebrik edip hediyeler verdi.

ÇESK’TEN ÖNEMLİ BAŞARI

Geçtiğimiz yıllarda birçok branşta kupalar kazanan ÇESK sporcuları, geçtiğimiz haftalarda Nevşehir ve Gebze’de düzenlenen yüzme yarışlarından önemli bir başarı ile döndüler. Nevşehir’de gerçekleşen teşvik yarışlarına katılan 6 yüzme sporcusu kendi yaş gruplarında birinci olmayı başardı. Gebze’de düzenlenen teşvik yarışlarına katılan 29 sporcu federasyonun belirlediği dereceleri geçerek bölge şampiyonasına katılmaya hak kazandılar.

KENDİ YAŞ GRUBUNDA BİRİNCİ OLDULAR

ÇESK sporcusu Beste Kun, Türkiye'de yapılan tüm yarışların sonuçlarını ve derecelerinin kaydedildiği ve takip edildiği Swim Rank uygulamasında 2020 yılında sırt, 2021 kısa kulvar yarışmasında tüm derecelerde kendi yaş grubunda birinci, Eymen Ata ise 2021 yılında yapılan tüm kısa kulvar yarışlarında aynı uygulamada kendi yaş grubunda 1. olmayı başardı.













