Çiftçi Birim Müdürleriyle Değerlendirme Yaptı





Belediye kültür salonunda başkan yardımcılarında hazır bulunduğu toplantıda birim müdürleriyle toplantı yapan Başkan Çiftçi, aile ortamında ahenkle ve takım ruhuyla Çayırova’ya birlikte hizmet ettiklerini belirterek, özverili çalışmalarından dolayı müdürlere teşekkür etti. Geçen yıl yapılan çalışmaların değerlendirildiği ve bu yıl başlayacak projelerin ele alındığı toplantıda bir konuşma yapan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Çayırova’ya hizmet yolculuğunda 20 ayı geride bıraktıklarını belirterek, bu süre içinde vatandaşları memnun ve mutlu edecek hizmetlerin yanında bir yandan pandemi ile mücadele ederken diğer yandan da projelerdin hazırlıklarını tamamladıklarını ifade etti. Bu yılın büyük projelerin başlayacağı yıl olacağının altını çizen Çiftçi, Çayırova Devlet Hastanesi, Kent Meydanı, Engelliler Merkezi, Sağlık Ocağı ve Bilgi Evi ile diğer projelerle son durum hakkında bilgiler verdiği birim müdürlerinin görüş ve önerilerini dinledi.











