Çiftçi Çayırova'daki Fırınları Denetledi

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, zabıta ekipleriyle birlikte ilçedeki fırınlarda ekmek gramajı ve hijyen denetimi yaptı. Çiftçi, hijyene ve gramaj kurallarına uyan fırıncılara, gösterdikleri özen dolayısıyla teşekkür etti.





Çiftçi, ekmek satışlarında hijyene dikkat edilmesini ve satış yapan kasiyerlerden eldiven kullanmalarını istedi.

Üretim hanelerde de inceleme yapan Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, titizlikle incelediği üretim hanelerde hijyen konusunda çok hassas olunmasını ve duvarların temiz olmasını talep etti.





Halkın sağlıklı ve temiz unlu mamulleri tüketmesi için rutin denetimlerin devam edeceğini belirten Başkan Çiftçi, vatandaşların sağlıklı ve temiz gıda tüketmesine çok önem verdiklerini belirterek, kurallara uymayan işletmelere gereken yasal müeyyidelerin uygulanacağını sözlerine ekledi.