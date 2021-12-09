Çiftçi,” Çayırova’yı Kulüplerimizle Birlikte Spor Kenti Yapacağız”



Çayırova Kulüpler Birliği Başkanı Muharrem Şen ve Çayırova Menderes Spor Kulübü Başkanı Murat Babaoğlu, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’yi makamında ziyaret etti. Sportif çalışmalarla ilgili görüş alışverişinin yapıldığı ziyarette Çayırova Kulüpler Birliği Başkanı Muharrem Şen, Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’ye, spora, sporcuya verdiği destek ve sporun gelişmesi için yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür etti. Ziyaretten memnuniyet duyduğunu ifade eden Başkan Çiftçi ise, Çayırova’yı kulüplerle birlikte spor kenti yapmaya kararlı olduklarını belirterek sportif faaliyetlerin hız kesmeden devam edeceğini belirtti.

Menderes Spor Kulübü Başkanı Murat Babaoğlu da, 1.amatör ligde mücadele eden takımları hakkında Başkan Çiftçi ‘ye bilgiler verdi.

Görüşme sonrasında Menderes Spor Kulübü Başkanı Murat Babaoğlu, maçlarını izlemeye davet ettiği Başkan Çiftçi ‘ye, üzerinde ismi yazan 28 numaralı Menderes Spor forması hediye etti.









