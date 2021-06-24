Çiftçi Çocuklarla Eğlendi





Çayırova Belediyesi, Bilgi Evlerinde devam eden yaz okullarında çocukları geleceğe hazırlıyor. Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Bilgi evi ve çocuk kulüplerinde devam yaz okullarını ziyaret ederek çocuklarla bir süre keyifli vakit geçirdi. İnönü ve Akse Mahallesi’nde gerçekleşen yaz okulu etkinliklerine katılan Başkan Çiftçi, çocuklarla birlikte oyun oynayarak, neşesine ortak olduk. Sınıfları tek tek gezen ve çocuklarla yakından ilgilenen Çiftçi, velilerle de bir süre sohbet etti.

Yaklaşık 1,5 yılı ayrı kaldıkları çocuklarla yeniden buluşmaktan büyük mutluluk ve keyif aldığını ifade eden Başkan Çiftçi,” Yaklaşık 1.5 senedir bilgi evlerimiz mahsur kaldı. Sizsiz maalesef hüzünlü bir süreç geçirdik. Çocuklarımızın olmadığı ortamlar hüzünlü oldu. Virüsten kurtulduktan sonra önümüzdeki süreçte inşallah velilerimizle ve yavrularımızla daha güzel vakitler geçireceğiz. Bundan sonra eğlenerek öğreneceğiz, güzel vakitler geçireceğiz. İnşallah siz kıymetli velilerimize de önümüzdeki süreçte bilgi evlerimiz hizmet verecek. “dedi.

















