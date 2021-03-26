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Çiftçi ’den 17 Milyon TL’lik Yatırım Müjdesi

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, SEDAŞ’ın bu yıl içinde Çayırova’ya yaklaşık 17 milyon TL yatırım yapacağının müjdesini verdi.

Çiftçi 'den 17 Milyon TL'lik Yatırım Müjdesi

26 Mart 2021 Cuma 11:31

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin ilçenin sorunlarına çözüm üretmek için yaptığı çalışmalar sonuç vermeye başladı. İlçe halkının en çok şikâyetçi olduğu elektrik kesintilerine çözüm bulmak için uzun süredir görüşmeler yapan Başkan Çiftçi, Çayırova halkını rahatlatacak müjdeyi verdi. Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, SEDAŞ Gebze Bölge Müdürü Cem Barlas Kar ve bölge yöneticileri ile makamında bir araya geldi. SEDAŞ Yöneticileri ile ilçede yaşanan sorunlar ve çözüme yönelik bir görüşme yapan Başkan Çiftçi, 2021 yılı yatırım programında ayrılan kaynakla şebeke ve trafolarda iyileştirmeler yapılacağını ve ilçede elektrik kesintisinin yaşanmayacağını söyledi. Bu yıl inşaatı başlayacak Çayırova Devlet Hastanesi’ne çekilecek özel enerji hattı ile Çayırova’nın enerji hattının dahada güçleneceğini ve elektrik kesintilerinin önüne geçileceğini ifade eden Çiftçi, bu yatırımların toplam miktarının yaklaşık 17 milyon TL olduğunu kaydetti.

Çiftçi, ilçenin kronik sorunların yakından takip ettiklerini ve çözüm üretmek için çalışmayı sürdürdüklerini sözlerine ekledi.


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