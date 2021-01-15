Çiftçi ’den Basın Onur Günü Mesajı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 16 Ocak 1923 tarihinde Türk Edebiyatının ileri gelen yazar, aydın ve gazetecileri ile İzmit Kasr-ı Hümayun’ da bir araya gelerek, toplantı gerçekleştirdiğini ifade eden Başkan Çiftçi mesajında, tarihi toplantıda Kurtuluş Savaşı’nın değerlendirildiğini , 29 Ekim 1923’de ilan edilecek olan Türkiye Cumhuriyeti’nin halka ve dünyaya anlatılmasının hedeflendiğini ve İzmit’ deki bu toplantıdan dokuz ay sonra ise Türkiye Cumhuriyeti ilan edildiğini söyledi.

Başkan Çiftçi,” Ülke yönetimi ile milletimizin arasında köprü vazifesi gören basınımız, tarihin her döneminde milletin gözü, kulağı, sesi ve kamuoyunun haber alma hakkına katkıda bulunma görevini ilkeli ve tarafsız gazetecilik anlayışı içerisinde başarı ile yerine getirmektedir. Bu onurlu görevi üstlenen ve başarı ile yürüten basınımızın tüm temsilcilerinin 16 Ocak Basın Onur Günü’nü tebrik ediyorum” dedi.