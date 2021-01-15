banner462
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Çiftçi ’den Basın Onur Günü Mesajı

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, 16 Ocak Basın Onur Günü dolayısı ile bir mesaj yayınladı.

Çiftçi 'den Basın Onur Günü Mesajı

15 Ocak 2021 Cuma 15:13


Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 16 Ocak 1923 tarihinde Türk Edebiyatının ileri gelen yazar, aydın ve gazetecileri ile İzmit Kasr-ı Hümayun’ da bir araya gelerek,  toplantı gerçekleştirdiğini ifade eden Başkan Çiftçi mesajında, tarihi toplantıda Kurtuluş Savaşı’nın değerlendirildiğini , 29 Ekim 1923’de ilan edilecek olan Türkiye Cumhuriyeti’nin halka ve dünyaya anlatılmasının hedeflendiğini ve İzmit’ deki bu toplantıdan dokuz ay sonra ise Türkiye Cumhuriyeti ilan edildiğini söyledi.

Başkan Çiftçi,” Ülke yönetimi ile milletimizin arasında köprü vazifesi gören basınımız, tarihin her döneminde milletin gözü, kulağı, sesi ve kamuoyunun haber alma hakkına katkıda bulunma görevini ilkeli ve tarafsız gazetecilik anlayışı içerisinde başarı ile yerine getirmektedir. Bu onurlu görevi üstlenen ve başarı ile yürüten basınımızın tüm temsilcilerinin 16 Ocak Basın Onur Günü’nü tebrik ediyorum” dedi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Berfin Avrupa Yolcusu Berfin Avrupa Yolcusu
Başkan Büyükgöz; “Kar yağışına hazırız” Başkan Büyükgöz; “Kar yağışına hazırız”
Bilgiye Ulaşmanın Eğlenceli Yolu Bilgievi’nden Geçiyor Bilgiye Ulaşmanın Eğlenceli Yolu Bilgievi’nden...
Başkan, ‘’16 Ocak Basın Onur Günü Atatürk’ten kalan yegâne mirastır’’ Başkan, ‘’16 Ocak Basın Onur Günü Atatürk’ten...
Valimiz Sayın Seddar Yavuz`un 16 Ocak Basın Onur Günü Mesajı Valimiz Sayın Seddar Yavuz`un 16 Ocak Basın Onur...
Korona Vebası Salgını Gebze`nin Bir Değerini Aramızdan Aldı Korona Vebası Salgını Gebze`nin Bir Değerini Aramızdan...
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Berfin Avrupa Yolcusu
Yeni madalyalar için hazırlıklarını sürdürüyor.Kocaeli Büyükşehir Kağıtspor’un başarılı haltercisi...

Haberi Oku