banner490
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Çiftçi ’den Fırın Denetimi

Çayırova Belediyesi Başkanı Bünyamin Çiftçi, ilçede faaliyet gösteren fırınları denetledi.

Çiftçi 'den Fırın Denetimi

06 Mayıs 2021 Perşembe 14:19

Çayırova Belediyesi Başkanı Bünyamin Çiftçi, ilçede faaliyet gösteren fırınları denetledi. Çayırova Belediyesi Başkanı Bünyamin Çiftçi, ilçe merkezinde bulunan fırın ve unlu mamul imalathanelerini denetledi. Ramazan ayı nedeniyle tüketimi fazla olan pide ve ekmeklerin gramajını da denetleyen Başkan Çiftçi, "Halkımızın sağlıklı ürünler tüketmesi için denetimlerimiz aralıksız devam ediyor. İlçemizde zabıta ekiplerimiz rutin denetimlerini sürdürüyor. İlçemizde fırın ve unlu mamul üretimlerinin bulunduğu yerleri denetledik. Denetimlerde hijyen, maske ve sosyal mesafe kurallarını hatırlatarak, uyarılarda bulunduk. Halkımızın özellikle Ramazan ayında kaliteli ürünler tüketmeleri için çalışmalarımız aralıksız devam edecektir" dedi. 




Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Marmara Depremi'nde Hasar Gören 2 Binanın Yıkımı Yapıldı Marmara Depremi'nde Hasar Gören 2 Binanın Yıkımı...
Başiskele Selahattin Eyyübi Caddesi Modernleşiyor Başiskele Selahattin Eyyübi Caddesi Modernleşiyor
Darıca Sahil Parkı’nın Yolları Uçak Pisti Gibi Oluyor Darıca Sahil Parkı’nın Yolları Uçak Pisti Gibi...
Başkan Büyükgöz UCLG-MEWA Toplantısına Katıldı Başkan Büyükgöz UCLG-MEWA Toplantısına Katıldı
Dere Islahı Ve Altyapı Çalışmaları Başladı Dere Islahı Ve Altyapı Çalışmaları Başladı
Bu Taksiyi Çevirenler Engel Tanımıyor Bu Taksiyi Çevirenler Engel Tanımıyor
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Marmara Depremi'nde Hasar Gören 2 Binanın Yıkımı...
- Kocaeli'de, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde ağır hasar gören 2 binanın yıkımı gerçekleştirildi.

Haberi Oku