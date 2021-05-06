Çiftçi ’den Fırın Denetimi





Çayırova Belediyesi Başkanı Bünyamin Çiftçi, ilçede faaliyet gösteren fırınları denetledi. Çayırova Belediyesi Başkanı Bünyamin Çiftçi, ilçe merkezinde bulunan fırın ve unlu mamul imalathanelerini denetledi. Ramazan ayı nedeniyle tüketimi fazla olan pide ve ekmeklerin gramajını da denetleyen Başkan Çiftçi, "Halkımızın sağlıklı ürünler tüketmesi için denetimlerimiz aralıksız devam ediyor. İlçemizde zabıta ekiplerimiz rutin denetimlerini sürdürüyor. İlçemizde fırın ve unlu mamul üretimlerinin bulunduğu yerleri denetledik. Denetimlerde hijyen, maske ve sosyal mesafe kurallarını hatırlatarak, uyarılarda bulunduk. Halkımızın özellikle Ramazan ayında kaliteli ürünler tüketmeleri için çalışmalarımız aralıksız devam edecektir" dedi.









