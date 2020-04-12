Çiftçi, Ekmek Dağıttı

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, sokağa çıkma yasağı dolayısıyla belediyeden talepte bulunan vatandaşların evlerine ekmek götürdü. Çayırova Belediyesi Vefa Destek Ekipleri, hafta sonu sokağa çıkma yasağı dolasıyla vatandaşların ihtiyaçlarını yerine getirdi. Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, belediyeden ekmek talep eden vatandaşlara Vefa Destek Ekipleriyle birlikte ekmek dağıttı. İki gün boyunca vatandaşların ihtiyaçlarını fırın ve nöbetçi marketlerden alarak evlerine servis eden Vefa Destek Ekipleri ile birlikte adreslere ekmek teslimi yapan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, her zaman vatandaşın hizmetinde olmaya devam edeceklerini söyledi.







