Çiftçi; "Geleceğimizi inşa ediyoruz."

Toplantı salonunda gerçekleşen sunuma AK Parti Çayırova İlçe Başkanı Ekrem Karahan, İl Yöneticileri ve belediye başkan yardımcıları katılım sağladı. Sunumda seçim beyannamesi başta olmak üzere beyanname dışında kalan çalışmalar hakkında da bilgilendirmelerde bulunan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, “Şehrimizi İmar, Geleceğimizi İnşa Ediyoruz” diyerek başladıkları hizmet seferberliğinde ilçenin eksikliklerini düşünerek hareket ettiklerini vurguladı. En büyük ihtiyaç olan Çayırova Devlet Hastanesi’ni daha kolay ulaşım noktasına taşıyarak proje aşamasında olduklarını aktaran Çiftçi, diğer bir taraftan da belediyenin yapması gereken tüm hizmetlerin hızlı bir şekilde ilerlediğini ve seçim beyannamesinde yer alan diğer projelerin de planlama çalışmalarında büyük bir aşama kaydettiklerini açıkladı. Toplantının ilerleyen bölümlerinde açıklamalarda bulunan AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Çayırova’nın konumu ve potansiyeli bakımından önemli bir ilçe olduğuna vurgu yaparak, yapılan ve yapılacak her bir yatırımın ilçeye değer katacağını söyledi. Çalışmalarından dolayı Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi ve ekibini tebrik eden başkan Ellibeş, beyannamede yer alan projelerin de bir bir hizmete sunulmasından dolayı mutlu olduklarını ifade etti.