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Çiftçi, kanal çalışmalarını inceledi

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, İSU’nun Cumhuriyet Mahallesi’nde sürdürdüğü kanal çalışmalarını inceledi.

Çiftçi, kanal çalışmalarını inceledi

23 Ekim 2019 Çarşamba 09:23

Başkan Yardımcısı Salih Palaz, İSU Çayırova Şube Müdürü Erdal Gültekin ile Fen İşleri Müdürü Mustafa Bölükbaşı’nın eşlik ettiği Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Cumhuriyet Mahallesi Geçit, Lodos, Samyeli, Deren, Zakkum, Ceyda ve Adali sokaklara yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek İSU Şube Müdürü Erdal Gütltekin’den bilgiler aldı. İSU’nun Cumhuriyet Mahallesi’nde 1200 metre kanal imalatı yaptığını ifade eden Başkan Çiftçi, söz konusu sokaklarda yapılan bu çalışmalar ile kanalizasyon alt yapı eksikliğinin giderildiğini sözlerine ekledi.





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