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Çiftçi, Kent Meydanı Projesinin Startını Verdi

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, ilçeye yeni bir kimlik ve vizyon kazandıracak Kent Meydanı projesinin startını verdi.

Çiftçi, Kent Meydanı Projesinin Startını Verdi

28 Kasım 2021 Pazar 12:22



 

ÇAYIROVA'YA KİMLİK KAZANDIRACAK

2021 yılını atılım ve yatırım yılı ilan eden Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, seçim beyannamesinde söz verdiği  projeleri bir bir hayata geçiriyor. Göreve geldiği günden bugüne Çayırova'nın kronik sorunlarına adeta neşter vuran Başkan Çiftçi, Çayırova'ya değer katacak ve kimlik kazandıracak Kent Meydanı Projesinin de startını verdi. Proje alanında yapılan çalışmaları yerinde inceleyen ve yetkililerden bilgiler alan Başkan Çiftçi, 25 bin metrekare alana inşaa edilecek projenin startını temsili olarak çıktığı kepçe operatörün hafriyat çalışmasına eşlik ederek verdi.

 

PROJELERİ BİR BİR HAYATA GEÇİRİYORUZ

Proje ile ilgili açıklamada bulunan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi,"  2021 yılını atılım ve yatırım yılı ilan etmiş, Çayırova’mızın şantiyeye   döneceğini söylemiştik. Söz verdiğimiz gibi projelerimizi bir bir hayata geçiriyoruz.

Şimdi de şehrimize yeni bir kimlik kazandıracak, estetik, yeşil alanı yoğun, şehrimizin en büyük ihtiyacı olan kent meydanı projemize ilk kepçeyi vurduk." ifadesini kullandı.

 

HALKIMIZ MEYDANDA NEFES ALACAK

Projenin bu noktaya gelmesi için yoğun bir çalışma yaptıklarını ifade eden Çiftçi, "Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile birlikte 25 bin metrekare alanda inşa edeceğimiz kent meydanı şehrimizin kalbinin attığı, 7'den 70 hemşehrilerimizin  nefes alacağı, dinlenebileceği önemi bir nokta olacak.

Projemize başından beri desteklerini esirgemeyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Doç. Dr. Tahir Büyükakın’a şahsım ve ilçemiz adına bir kez daha teşekkür ediyor, Kent Meydanının ilçemize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.












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