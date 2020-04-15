Çiftçi, Kocaeli TV’ye virüsle mücadeleyi anlattı
Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Çayırova’da gerçekleşen virüsle mücadele çalışmalarını uydudan yayın yapan Kocaeli TV’ye canlı yayında anlattı.
Çiftçi, üç vardiyalı ekiple dezenfekte çalışmalarının gece gündüz demeden sürdüğünü, vefa grubunun 100 kişilik ekiple yaşlılara ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlara hizmet verdiğini söyledi. Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin denetimlere aralıksız devam ettiğini anlatan Başkan Çiftçi, evde kalan gençlerin zamanlarını en iyi şekilde değerlendirmeleri için düzenledikleri “ Okumak sizden, kitap bizden” kampanyasının büyük ilgi gördüğünü söyledi. Halkın sağlığını korumak ve virüsün yayılmaması için titiz ve hassas bir çalışma yaptıklarını anlatan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, mecbur kalmadıkça dışarı çıkmamalarını isteği vatandaşlardan hijyene dikkat etmelerini ve kurallara uymalarını istedi.