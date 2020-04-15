Çiftçi, Kocaeli TV’ye virüsle mücadeleyi anlattı

Kocaeli TV, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi ile Vefa Koordinasyon Merkezi’nden canlı yayın gerçekleştirdi.





Çiftçi, üç vardiyalı ekiple dezenfekte çalışmalarının Virüsle mücadelede belediyenin yaptığı etkin çalışmalar hakkında TV ‘ye bilgiler veren Başkan Çiftçi, 400 metrekare alanda hizmet eden vefa koordinasyon merkezinde çalışmaları detaylı bir şekilde anlattı.Çiftçi, üç vardiyalı ekiple dezenfekte çalışmalarının

gece gündüz demeden sürdüğünü, vefa grubunun 100 kişilik ekiple yaşlılara ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlara hizmet verdiğini söyledi. Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin denetimlere aralıksız devam ettiğini anlatan Başkan Çiftçi, evde kalan gençlerin zamanlarını

en iyi şekilde değerlendirmeleri için düzenledikleri “ Okumak sizden, kitap bizden” kampanyasının büyük ilgi gördüğünü söyledi. Halkın sağlığını korumak ve virüsün yayılmaması için titiz ve hassas bir çalışma yaptıklarını anlatan Çayırova Belediye Başkanı

Bünyamin Çiftçi, mecbur kalmadıkça dışarı çıkmamalarını isteği vatandaşlardan hijyene dikkat etmelerini ve kurallara uymalarını istedi.