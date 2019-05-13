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Çiftçi, Makamı Gülşah’a Bıraktı

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Engelliler Haftası dolayısı ile başkanlık makamını bir süreliğine görme engelli 8. sınıf öğrencisi Gülşah Şeyma Şeker’e bıraktı.

Çiftçi, Makamı Gülşah'a Bıraktı

13 Mayıs 2019 Pazartesi 13:01

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Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Engelliler Haftası dolayısı ile Beyazay Derneği Kocaeli Şubesi Başkanı Furkan Uğur Eşitti, başkan yardımcısı Vahdettin Bozkurt ve 8. Sınıf öğrencisi Gülşah Şeyma Şeker’i makamında kabul etti. Dernek yöneticileri ile bir süre sohbet eden ve Engelliler Haftasını kutlayan Başkan Çiftçi, makamını kısa bir süreliğine görme engelli öğrenci Gülşah Şeyma Şeker’e bıraktı. Başkanlık koltuğuna oturan Gülşah Şeker, bazı istek, talep ve önerilerde bulundu. Engelli yürüme yolları ve rampalarının gözden geçirilmesini ve spor yapılacak alanlar talep eden Gülşah Şeker, Kabartmalı Kur’an-ı Kerim Kursu açılmasını da istedi.

Engellilerin hayatını kolaylaştıracağız

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi ise, bu dönem içinde yapacakları Engelsiz Yaşam merkezi projesi ile engellilerin hayatlarını daha kolaylaştıracaklarını söyledi. Gülşah’ın talepleri noktasında eksiklikler varsa giderileceğini ifade eden Başkan Çiftçi, her türlü eleştiri ve önerilerini açık oldukları söylediği Beyazay Derneği  Kocaeli Şube Başkanı Furkan Uğur Eşitti’ye ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

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