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Çiftçi Meclis Üyeleriyle Bir Araya Geldi

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, AK Parti’li belediye meclis üyeleriyle düzenli olarak bir araya gelmeye devam ediyor.

Çiftçi Meclis Üyeleriyle Bir Araya Geldi

17 Kasım 2020 Salı 15:26

 Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, partisinin belediye meclis üyeleriyle istişare ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Çayırova Belediyesi Merkez Sosyal Tesislerinde gerçekleşen toplantıda meclis üyelerine yapılan ve yapılacak çalışmalar hakkında bilgiler veren Başkan Çiftçi, meclis üyelerinin görüş ve önerilerini dinledi.

İstişareye her zaman önem verdiklerini ifade eden Başkan Çiftçi, Çayırova’ya birlikte hizmet ettikleri meclis üyeleriyle durum değerlendirmesinde bulunduklarını belirterek, Çayırova’yı daha iyi bir noktaya taşımak için çalıştıklarını sözlerine ekledi.



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