İstişareye her zaman önem verdiklerini ifade eden Başkan Çiftçi, Çayırova’ya birlikte hizmet ettikleri meclis üyeleriyle durum değerlendirmesinde bulunduklarını belirterek, Çayırova’yı daha iyi bir noktaya taşımak için çalıştıklarını sözlerine ekledi.
Çiftçi Meclis Üyeleriyle Bir Araya Geldi
Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, AK Parti’li belediye meclis üyeleriyle düzenli olarak bir araya gelmeye devam ediyor.
İstişareye her zaman önem verdiklerini ifade eden Başkan Çiftçi, Çayırova’ya birlikte hizmet ettikleri meclis üyeleriyle durum değerlendirmesinde bulunduklarını belirterek, Çayırova’yı daha iyi bir noktaya taşımak için çalıştıklarını sözlerine ekledi.