Çiftçi, Mecliste Deprem Bölgesinde Yapılan Çalışmaları Anlattı



Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin başkanlığında kültür salonunda yapılan Mart ayı olağan meclis toplantısı yoklama ve bir önceki aya ait karar özetlerinin kabul edilmesiyle başladı. Kahramanmaraş merkezli depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşunun yapıldığı meclis toplantısında Başkan Çiftçi, deprem anından itibaren yapılan çalışmalarla ilgili meclis üyelerini bilgilendirdi. Çiftçi konuşmasında, “Ülkemizde meydana gelen deprem hepimizi derinden üzdü. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet , yaralı kardeşlerimize Rabbimden acil şifalar diliyorum. Ülkemiz bir deprem bölgesi, fay hatlarının bulunduğu bir coğrafyada yaşıyoruz ve geçmişte olduğu gibi bundan sonra da ülkemizde depremler olacak. Depreme hazırlıklı olmalıyız. Depremden hemen sonra Çayırova Belediyesi olarak da hızlı bir şekilde deprem bölgesine intikal ettik. Yaraları sarmak için canla başla çalışmaya devam ediyoruz’’ dedi.

Başkan Çiftçi’nin konuşmasından sonra Çayırova Belediyesi’nin deprem bölgesinde yaptığı çalışmaları anlatan video izlendi. Gündem dışı söz alan meclis üyeleri, asrın felaketi ile ilgili üzüntülerini ve önerilerini dile getirdi. Gündemde yer alan 3 maddenin görüşülerek oy birliği ile karara bağlandığı toplantı, bir sonraki meclis toplantısının 4 Nisan Salı günü saat 15:00’de yapılmasının kararlaştırılması ile sona erdi.















