banner890
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Çiftçi, Mecliste Deprem Bölgesinde Yapılan Çalışmaları Anlattı

Çayırova Belediyesi'nin Mart ayı olağan meclis toplantısı gerçekleşti. Başkan Çiftçi’nin deprem bölgesinde yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verdiği toplantıda gündemde yer alan 3 madde oy birliği ile karara bağlandı.

Çiftçi, Mecliste Deprem Bölgesinde Yapılan Çalışmaları Anlattı

02 Mart 2023 Perşembe 11:10


Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin başkanlığında kültür salonunda yapılan Mart ayı olağan meclis toplantısı yoklama ve bir önceki aya ait karar özetlerinin kabul edilmesiyle başladı. Kahramanmaraş merkezli depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşunun yapıldığı meclis toplantısında Başkan Çiftçi, deprem anından itibaren yapılan çalışmalarla ilgili meclis üyelerini bilgilendirdi. Çiftçi konuşmasında, “Ülkemizde meydana gelen deprem hepimizi derinden üzdü. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet , yaralı kardeşlerimize Rabbimden acil şifalar diliyorum. Ülkemiz bir deprem bölgesi, fay hatlarının bulunduğu bir coğrafyada yaşıyoruz ve geçmişte olduğu gibi bundan sonra da ülkemizde depremler olacak. Depreme hazırlıklı olmalıyız. Depremden hemen sonra Çayırova Belediyesi olarak da hızlı bir şekilde deprem bölgesine intikal ettik. Yaraları sarmak için canla başla çalışmaya devam ediyoruz’’ dedi.

Başkan Çiftçi’nin konuşmasından sonra Çayırova Belediyesi’nin deprem bölgesinde yaptığı çalışmaları anlatan video izlendi. Gündem dışı söz alan meclis üyeleri, asrın felaketi ile ilgili üzüntülerini ve önerilerini dile getirdi. Gündemde yer alan 3 maddenin görüşülerek oy birliği ile karara bağlandığı toplantı, bir sonraki meclis toplantısının 4 Nisan Salı günü saat 15:00’de yapılmasının kararlaştırılması ile sona erdi.









--
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Evinde Silahla Başından Vurulmuş Halde Bulundu Evinde Silahla Başından Vurulmuş Halde Bulundu
Şanlıurfa'dan Gelen Depremzede Minik Emin'e Doğum Günü Sürprizi Şanlıurfa'dan Gelen Depremzede Minik Emin'e Doğum...
Başkan Muzaffer Bıyık: Başkan Muzaffer Bıyık: "Kentsel dönüşümde her...
Başkan Büyükakın'dan Depremzedelere: Başkan Büyükakın'dan Depremzedelere: "Sizler bizim...
Depremzede Çocukların Park Talebi Yerine Getirilecek Depremzede Çocukların Park Talebi Yerine Getirilecek
- Başkan Büyükakın: - Başkan Büyükakın: "Bu mutfak Marmara'ya hizmet...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner892

banner883

banner377

Evinde Silahla Başından Vurulmuş Halde Bulundu
( Kocaeli’nin Darıca ilçesinde bir şahıs, evinde silahla başından vurulmuş halde bulundu. Ağır yaralanan...

Haberi Oku