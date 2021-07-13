Çiftçi, miniklerin sevincine ortak oldu
Çayırova Belediyesi Çocuk Kulübü’nde eğitim gören öğrencileri için mezuniyet töreni düzenlendi.
Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde gerçekleşen törende minik öğrenciler mezuniyet heyecanı yaşadılar. Törene, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi de katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan tören miniklerden oluşan mehter takımı ve gösterilerle devam etti. Programda bir konuşma yapan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi; ‘Yavrularımızın bu güzel gününde mutluluğunu paylaşmak ve bir arada olmak için buradayım. Çok duygulandım. Salgın sürecinde ayrı kaldık ama Rabbime hamdolsun salgın süreci bitiyor inşallah. Yavrularımızı tebrik ediyor, başarılar diliyorum’’ dedi.
Mezuniyet kıyafetlerini giyen minik öğrenciler Başkan Bünyamin Çiftçi’nin elinden hayatlarındaki ilk diplomalarını almanın mutluluğunu yaşadılar.