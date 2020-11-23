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Çiftçi, “ Öğretmenlerimize minnettarız”

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Çiftçi, ' Öğretmenlerimize minnettarız”

23 Kasım 2020 Pazartesi 15:14

Başkan Çiftçi, gelecek nesillerin yetişmesinde en önemli rolü öğretmenlerin üstlendiğini ifade ettiği mesajında şu ifadelere yer verdi: “Öğretmenlerimizin üstlendiği görev, toplumsal ve bireysel anlamda en kutsal görevlerden biridir. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın çağın gerektirdiği bilgi ve becerilere sahip olmaları milli ve manevi değerlere bağlı bireyler olarak yetişmeleri için büyük bir fedakârlıkla çalışan öğretmenlerimize minnettarız.

Kutsal olduğu kadar mesuliyeti de yüksek bir mesleği icra eden; sevgi ve fedakârlık timsali olan öğretmenlerimiz, gerçekleştirdikleri eğitim öğretim faaliyetiyle adeta istikbalimizi de şekillendirmektedirler.

Yurdumuzun her köşesinde fedakârca çalışan, en zorlu şartlarda dahi mesleklerini sevgiyle icra eden öğretmenlerimiz, her türlü övgü ve takdire layıktır. Gönüllerimizde müstesna bir yere sahip olan öğretmenlerimizi şükran borçluyuz.

Bu duygu ve düşüncelerle başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere hayatını kaybeden tüm öğretmenlerimizi rahmetle anıyor, emekli olan ve görevine devam eden tüm öğretmenlerimizin öğretmenler gününü en içten duygularımla kutluyorum."



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