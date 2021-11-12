Çiftçi, POMEM'i Kazanan Gençleri Ağırladı

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, belediyenin açtığı BESYO ve POMEM kurslarında sınavlara hazırlanan ve mülakatı geçerek polis olmaya hak kazanan gençleri makamında kabul etti.

Çayırova Belediyesi'nin gençlere yönelik açtığı ücretsiz kurslarda başarılar gelmeye devam ediyor. Belediyenin 27. Dönem Polislik Sınavları için açtığı BESYO ve POMEM kurslarında hazırlanan ve mülakatta başarılı olan gençler Spor İşleri Müdürü Muhammed Nizamoğlu ve eğitmenlerle birlikte Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi'yi makamında ziyaret ettiler.

Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) ve Polis Meslek Yüksek Okulu'nda eğitim alacak 8 gençle tek tek tanışıp sohbet eden Başkan Çiftçi, 8 aylık eğitim sonrası polis olacak gençlere başarılar diledi.

Çayırova'nın yarınları olan gençlerin her alanda başarılı ve iyi bir meslek sahibi olmaları için çalıştıklarını ifade eden Başkan Çiftçi, en iyi yatırım insana yapılan yatırım anlayışı ile ülkemizin gücü ve geleceği olan gençlerin her zaman yanlarında olmaya devam edeceklerini söyledi.

Belediye olarak gençleri her alanda geleceğe hazırladıklarını ifade eden Çiftçi, belediye bünyesinde açtıkları ücretsiz kurslarda gençlerin gelecek hayallerini gerçekleştirmekten gurur duyduklarını sözlerine ekledi.





















