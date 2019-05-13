Çiftçi Sofralara Konuk Oluyor

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Ramazan’da vatandaşların iftar sofrasına konuk oluyor. Paylaşma, dayanışma ve yardımlaşma ayı olan Ramazan’ı vatandaşlarla iç içe geçiren Başkan Çiftçi, haftanın belirli günlerinde vatandaşlardan gelen iftar davetine gidiyor. Belediye meclis üyesinin eşlik ettiği Başkan Çiftçi, iftarı birlikte yaptığı hane sahipleri ile çay içerek uzun uzun sohbet ediyor. Her yıl geleneksel olarak düzenlenen sokak iftarlarından vazgeçtikleri belirten Başkan Çiftçi, vatandaşların gönül sofralarına konuk olmaya devam edeceklerini belirterek, Ramazan süresince sıcak yemek servisi ve gıda paketi ile ihtiyaç sahiplerinin yanlarında olmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.