banner465
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Çiftçi, “ Vatandaşlarımıza danışarak hizmet yapıyoruz”

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Şekerpınar’da düzenlediği mahalle danışma meclisi toplantısında, hizmetleri vatandaşlara danışarak hayata geçirdiklerini söyledi.

Çiftçi, ' Vatandaşlarımıza danışarak hizmet yapıyoruz”

26 Ekim 2019 Cumartesi 12:25

 Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin seçim beyannamesinde yer alan mahalle danışma meclisi toplantısının 8’incisi Şekerpınar’da gerçekleşti. Muhtarlık hizmet binası önünde düzenlenen programa AK Parti Çayırova İlçe Başkanı Ekrem Karahan, MHP Çayırova İlçe Başkanı Yunus Emre Düzdaban, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri, meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

 

DANIŞARAK HİZMET YAPIYORUZ

Mahalle bazlı yapılan çalışmaların değerlendirildiği ve Çayırova genelini ilgilendiren projeler hakkında bilgiler verilen toplantıda vatandaşlara hitap eden Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, 6 ayda yapılan çalışmaları anlattı. Mahalle danışma meclisleri ile Çayırova’lıların hizmetlerde söz sahibi olduğuna dikkat çeken başkan Çiftçi, yapılacak her bir projeyi vatandaşlara danışarak hayata geçireceklerini söyledi.

 

SÖZÜMÜZÜ YERİNE GETİRDİK

Konuşmasında yatırımlara da değinen Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, “Bugün mahalle danışma meclislerimizin 8.’sini Şekerpınar Mahallemizde gerçekleştiriyoruz. Seçim sürecinde sizlerle yaptığımız görüşmelerde mahallemizle ilgili hizmet noktasında sözler vermiştik. Bu çerçevede Şekerpınar Mahallemizde ilk sözümüzü asfalt çalışmaları ile tuttuk.” dedi.

 

UÇAK PARK BİLİM LMERKEZİ OLACAK

Mahalledeki imar sorununa da değinen Çiftçi, “Bu bölgemizde kangren haline gelmiş olan imar planlaması noktasında uygulamalar tamamlanmış fakat mahkeme tarafından bozulmuş bir süreç yaşıyoruz. Mahkeme kararından hemen sonra hızlı bir şekilde komisyonumuza görev verdik. Bu noktada sizlerin arsa, hisse ve planlama noktasında yaşadığınız sorunları belirttiğiniz dilekçelerinizi değerlendiriyor ve çalışmalarımıza devam ediyoruz. Hakkaniyetli ve adil bir şekilde çözüm üretmeye çalışıyoruz. Bu sorunu bizim dönemimizde inşallah çözmek suretiyle neticelendirmeye çalışacağız.” ifadelerini kullandı.

Uçakla ilgili de bilgiler veren Çiftçi, projeyi revize etiklerini, bilim merkezi haline dönüştürecekleri uçak parkın çevresinde sosyal yaşam alanlarının da
oluşturulacağını sözlerine ekledi.


Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
“Siyaset şehrin çocuğudur” “Siyaset şehrin çocuğudur”
Başkan Büyükgöz Denetime Çıktı Başkan Büyükgöz Denetime Çıktı
Büyükakın, ‘’Mutlu Şehir Anlayışı Sürdürülebilir Bir Gelişim Sürecidir’’ Büyükakın, ‘’Mutlu Şehir Anlayışı Sürdürülebilir...
Şehircilik ve Mutlu Şehir” Konulu Kartepe Zirvesi Emine Erdoğan ve Bakanlarımızın Katılımlarıyla Başladı. Şehircilik ve Mutlu Şehir” Konulu Kartepe Zirvesi...
’Türkiye’nin kıyıları 2100 yılında 1 metre yükselecek ’Türkiye’nin kıyıları 2100 yılında 1 metre...
Rodriguez “3.6 milyon Suriyeli göçmen Türk toplumuna entegre olmuş” Rodriguez “3.6 milyon Suriyeli göçmen Türk toplumuna...
Yukarı Çık

banner464

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner463

banner398

banner377

banner149

banner378

“Siyaset şehrin çocuğudur”
Kartepe Zirvesinde konuşan Dr. Okumuş, “Yönetsel olarak bakıldığında siyaset şehrin çocuğudur. Otantik...

Haberi Oku