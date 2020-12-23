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Çiftçi ve Ellibeş Çayırova’da yatırımları inceledi

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş ile birlikte Çayırova’da planlanan sağlık ve eğitim yatırımlarını yerinde inceledi.

Çiftçi ve Ellibeş Çayırova'da yatırımları inceledi

23 Aralık 2020 Çarşamba 16:18

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, bir dizi temas ve incelemelerde bulunmak üzere Çayırova’ya gelen AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş ile birlikte ilçede planlanan eğitim ve sağlık yatırımlarını yerinde inceledi.

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, İl Başkanı Mehmet Ellibeş, İlçe Başkanı Servet Günay ve beraberindekiler, inşaatı devam eden Şekerpınar Anadolu Lisesi ile İnönü Mahallesi’nde yapılan Ahmet Yesevi İlkokulu inşaatında incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgiler aldı.

 Çiftçi ve Ellibeş daha sonra Çayırova Devlet Hastanesi Projesinin hayata geçeceği alana geçtiler.  Çiftçi, arazide birlikte inceleme yaptığı Ellibeş’e bilgiler verip, desteklerinden dolayı teşekkür etti. 












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