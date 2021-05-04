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Çiftçi, Vefa Ekibi İle İftarda Buluştu

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, salgın sürecinde özveriyle görev yapan Vefa Destek Ekibi ile iftar yemeğinde buluştu

Çiftçi, Vefa Ekibi İle İftarda Buluştu

04 Mayıs 2021 Salı 16:18

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, salgın sürecinde özveriyle görev yapan Vefa Destek Ekibi ile iftar yemeğinde buluştu. Salgının başladığı günden bugüne gece gündüz demeden Çayırova halkına hizmet eden vefa destek ekibi ile birlikte iftarda yemeği yiyen Başkan Çiftçi, ekiple çay içip sohbet etti. Gönülden hizmetlerinden dolayı vefa ekibine teşekkür eden Başkan Çiftçi, “ Sizler halkımıza canla başla çalışarak gece gündüz demeden büyük özveriyle hizmet ediyorsunuz. Gönülden hizmet bu. Bu hizmetinizi hiçbir zaman unutmayacağım. Sizleri tebrik ediyor, her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.

Çiftçi, Virüsle mücadele sürecinin başından beri Çayırova halkının sağlığını korumak için tüm imkânları seferber ettiklerini,  etmeye de devam edeceklerini sözlerine ekledi.










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