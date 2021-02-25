Çiftçi,” Yeşil alanları hızla artıracağız”

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Çayırova’da yeşil alanları daha da artıracak çalışmalar yapmaya devam ettiklerini söyledi. Projelerinde yeşil alan yoğunluğuna çok önem verdiklerini ifade eden Başkan Çiftçi, kent meydanı projesi başta olmak olmak üzere diğer projelerimizde de yeşil alan konusunda büyük hassasiyet gösterdiklerini ifade etti.

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, ilçede yeni yapılacak park alanlarında incelemelerde bulundu. Başkan Yardımcısı Kenan Tuzcu, Park Bahçeler Müdürü Mustafa Koç ve park bahçeler personeliyle sahayı gezen ve yeni yapılacak park alanlarını inceleyen Başkan Çiftçi, halkımızın nefes alacağı, çocuklarımızın mutlu olacağı yeni parkları süratle hayata geçireceklerini söyledi. Daha yeşil ve yaşanabilir bir Çayırova hedefi doğrultusunda çalışmalar yaptıklarını ifade eden Başkan Çiftçi, parkları yenilediklerini, yeni parklar yaptıklarını belirterek, ilçedeki yeşil alanları hızla artıracaklarını sözlerine ekledi.













