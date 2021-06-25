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Çiftçi, Yıl Sonu Sergisini Gezdi

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, semt konakları ve kültür merkezlerinde açılan meslek ve sanat edindirme kurslarında eğitim alan kadınların yaptığı ürünlerin sergilendiği yıl sonu sergisini gezdi.

Çiftçi, Yıl Sonu Sergisini Gezdi

25 Haziran 2021 Cuma 16:20

 

Çayırova Belediyesi meslek ve sanat edindirme kursları yıl sonu sergisi belediye otoparkında açıldı. Çayırova’lı kadınların meslek, sanat öğrenip sosyalleşmesi için branş sayısı artırılan kurslarda yıl boyu yapılan ürünler görücüye çıktı. El emeği, göz nuru ürünlerin sergilendiği standları tek tek gezen Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi,  çeşitli ürünler satın aldı. Semt konakları ve kültür merkezlerinde 1500 kişinin eğitim aldığı kurslarda meslek sahibi olan kadınlar aile bütçesine de katkı sundular.

Birbirinden değerli ürünleri el emeği ve göz nuruyla yapan kadınlara teşekkür eden Başkan Çiftçi, sergi alanında oyun oynayan ve resim yapan çocuklarla bir süre vakit geçirdi.










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