GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Çiftçi, Yılın Son Meclisinde Çalışmaları Anlattı

Çayırova Belediyesi Aralık ayı olağan meclis toplantısı gerçekleşti.

Çiftçi, Yılın Son Meclisinde Çalışmaları Anlattı

02 Aralık 2021 Perşembe 09:06


Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin başkanlığında gerçekleşen toplantı yoklama ve bir önceki meclise ait karar özetlerinin okunmuş sayılması ile başladı. Başkan Bünyamin Çiftçi yılın son meclis toplantısında bir konuşma yaptı. 2021’in son meclis toplantısını gerçekleştirdiklerini ifade eden Başkan Çiftçi,” Çayırovamız için bu yılda birlikte önemli kararlar aldık. Değerli katkılarınızdan dolayı teşekkür ediyorum “dedi.

2021 yılını atılım ve yatırım yılı ilan ettiklerini, söz verdikleri gibi kente değer katacak ve kimlik kazandıracak projeleri bir bir hayata geçirdiklerini ifade eden Başkan Çiftçi, 2021’de yapılan çalışmaları şöyle özetledi,”200 yataklı Çayırova Devlet Hastanemizin inşasına başladık. 25.000 metrekare alanda Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte yapacağımız Kent Meydanı projemizin startını verdik. Şekerpınar Bilgi Evi ve Aile Sağlığı Merkezimizin kaba inşaatı tamamladık. Engelliler Merkezinin inşaatına başladık. Akse ve Yenimahalle’de hayata geçireceğimiz kitap kahve projemize başladık. Anadolu Spor Lisesi ile Akse Mahallesi Aile Sağlığı Merkezi ve Bilgi Evi’nin protokolünü imzaladık. Küçük Sanayi Sitesi Projemizin hazırlıklarını tamamladık.  Altyapı ve üst yapı hizmetlerine 30 milyon TL yatırım yaptık”

Çayırova için olmazsa olmaz eserleri hayata geçirdiklerini belirten Çiftçi,” Şehrimize yeni bir kimlik kazandıracak yatırımlarla ilçemizi cazibe merkezi haline getiriyoruz. Eser ve hizmet siyaseti anlayışı ile gönülleri fethedecek ve iz bırakacak hizmetler yapıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Meclis üyelerinin gündem dışı konuşmalarının ardından gündem maddelerine geçildi. Gündemdeki maddelerin karara bağlanması ile Aralık ayı meclis toplantısı sona erdi. 2022 yılının ilk meclis toplantısı 4 Ocak Salı günü saat 15.00’de gerçekleşecek.









Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
İki Grup Arasında Çıkan Silahlı Kavgada 3 Kişi Yaralandı İki Grup Arasında Çıkan Silahlı Kavgada 3 Kişi...
Otomobilin Park Halindeki Tıra Çarpması Sonucu 3 Genç Öldü Otomobilin Park Halindeki Tıra Çarpması Sonucu...
Lisenin Bahçesine Giren Pitbull Cinsi Köpek 5 Öğrenciyi Yaraladı Lisenin Bahçesine Giren Pitbull Cinsi Köpek 5 Öğrenciyi...
Kartepe Ballıca Sokak’ta Kaldırım İmalatlarına Başlandı Kartepe Ballıca Sokak’ta Kaldırım İmalatlarına...
Kağıtsporlu Gökçe Kürsünün Zirvesinde Kağıtsporlu Gökçe Kürsünün Zirvesinde
İbrahim’in Hayali Gerçek Oldu İbrahim’in Hayali Gerçek Oldu
Yukarı Çık

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner378

İki Grup Arasında Çıkan Silahlı Kavgada...
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Haberi Oku