Çiftçi’den 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı

Gazeteciliğin fedakarlık ve sorumluluk isteyen zor şartlarda yapılan önemli bir meslek olduğunu ifade eden Başkan Çiftçi,” Kamu yararına hizmet yapmakta olan gazeteci arkadaşlarımız ülkemizin, ilimizin ve bölgemizin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmesine ve kalkınmasına önemli katkılar sağlamaktadır.” dedi.

Gazeteciliğin, içinde bulunduğumuz iletişim çağının en önemli mesleklerinden biri olduğunu vurgulayan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi,” Dünyada ve ülkemizde yaşanan gelişmelerin kamuoyuna ulaştırılması görevini yerine getirirken meslek ilkelerinden ayrılmadan, bilginin doğru ve tarafsız bir şekilde kamuoyu ile paylaşılmasını sağlayan basın mensubu arkadaşlarımı yürekten kutluyorum. Bu vesileyle, değerli basın çalışanlarımızın, ‘‘10 Ocak Gazeteciler Günü’’nü tebrik ediyor, görevlerini yaparken hayatlarını kaybeden basın çalışanlarını rahmetle anıyor, tüm basın çalışanlarına meslek hayatlarında, sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum.” ifadelerini kullandı.





