Çiftçi'den 17 Ağustos Marmara Depremi Mesajı Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, 17 Ağustos Marmara Depremi’nin 21. yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

17 Ağustos 2020 Pazartesi 10:52