Çiftçi'den 17 Ağustos Marmara Depremi Mesajı

17 Ağustos 2020 Pazartesi 10:52
Depremin değil, güvensiz yapılaşmanın her zaman en büyük risk olduğunu söyleyen Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, “17 Ağustos 1999 tarihinde yaşadığımız Marmara Depremi’nden bu yana 21 yıl geride kaldı. Sanayi ve ekonomimizin kalbi olan Kocaeli'mizde meydana gelen şiddetli deprem binlerce insanımızın ölümüne, bir o kadar insanımızın yaralanmasına, binlerce konutun yıkılmasına, hasar görmesine neden oldu. Aradan geçen yıllara rağmen acılar tazeliğini koruyor. Kaybettiğimiz her vatandaşımızın acısı içimizi sızlatmaya devam ediyor. Halkımızın deprem tehlikesinin yanı sıra, deprem riskinin azaltılması, yerleşim-yapılaşma konusunda bilinçlendirilerek, duyarlı toplum bilincinin yerleştirilmesi adına gerek hükümetimiz gerekse de yerel yönetimler olarak çalışmalarımız devam ediyor. Biz de Çayırovamızın geleceğini inşa ederken güvenli, dayanıklı bir yapılaşma ve imar için canla başla çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.