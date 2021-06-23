Çiftçi’den Ankara’da Bir Dizi Ziyaret





Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, projelerin takibi ve ilçenin kronik sorunlarına çözüm üretmek için Ankara’da bir dizi ziyaretlerde bulundu. Ankara programına Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin’i ziyaret ederek başlayan Çiftçi, Metin ile projelerle ilgili istişare ve değerlendirmelerde bulundu.

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Hasan Suver ile bir araya gelen Çiftçi, çalışmalar ve projelerle ilgili bilgiler verdiği Suver’e, ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür etti.

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Emine Zeybek ve Radiye Sezer Katırcıoğlu ile birlikte AK Parti Genel Merkezi’nde Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki ve AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir’i ziyaret ederek bir süre sohbet etti.





















