Çiftçi'den Engelliler Haftası Mesajı

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, engelli vatandaşların toplumsal yaşama katılımlarını kolaylaştırmak, desteklemek, önlerindeki tüm engelleri kaldırmak, kaliteli yaşam sürebilmelerini sağlamak, onlara hak ettikleri sevgi ve saygıyı göstermek için herkesin sorumluluk üstlenmesi gerektiğini belirterek, her insanın bir engelli adayı olduğunu hatırlattı.



KALPLERDEKİ ENGEL SORUN

Fiziki engellerin değil, kalplerdeki engellerin sorun olduğu bilincinin tüm topluma yayılmasını, zihinlerdeki engellerin kaldırılmasının ve engelli vatandaşlarımızın bizim bir parçamız olduğu gerçeğinin idrak edilmesi gerektiğini kaydeden Başkan Çiftçi,

Engelli vatandaşların toplumda diğer bireylerle eşit olarak yer alabilmelerinin çok önemli olduğunu ifade etti.



ENGELSİZ YAŞAM MERKEZİ

Çayırova’da yaşayan engelli vatandaşlar ve aileleri ile farklı alanlarda bir araya geldiklerini hatırlatan başkan Çiftçi, “Çayırova'mızda çok sayıda engelli kardeşimiz var. Tüm engelli kardeşlerimin ve ailelerinin hayatını kolaylaştırmak engelsiz yaşam merkezi projesini bu dönem hayata geçireceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle 10-16 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Engelliler Haftası vesilesiyle, bütün engelli vatandaşlarımızın haftasını kutluyor, kıymetli ailelerine sevgi ve saygılarımı sunuyorum.” dedi.