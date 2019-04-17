Çiftçi'den İnceleme

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iş birliği içerisinde devam eden yatırımın inşaat alanında incelemeler gerçekleştiren başkan Çiftçi, projenin detayları hakkında bilgiler aldı. Çayırova ve Tuzla arasında bağlantıyı oluşturacak ve her iki ilçede yaşayan vatandaşların ulaşımlarını kolaylaştıracak yatırımın kısa bir süre sonra tamamlanarak hizmete sunulacağını ifade eden başkan Çiftçi, ayrıca proje ile E-80’e bağlantı yolununda açılmış olacağını söyledi.

Aldığı bilgiler doğrultusunda proje kapsamında bir adet 91 buçuk metre uzunluğunda 7 metre genişliğinde, bir adet de 90 metre uzunluğunda 11 metre genişliğinde köprü inşa edildiğini vurgulayan Çiftçi, projenin tamamlanmasıyla birlikte Çayırova ile Tuzla-Şifa Mahallesi arasında önemli bir ulaşım güzergahının oluşacağını söyledi.

Başkan Çiftçi, “Vatandaşlarımızın İstek ve Taleplerine Her Zaman Açığız”

Şifa bağlantısı geçiş köprüsü projesinin incelemelerini tamamlayan ve akabinde Yenimahalle Ali Haydar Efendi Caddesi üzerinde bir dizi incelemeler de bulunan başkan Çiftçi, uygunsuz araç parklarıyla yayaların yolunun işgal edilmesi noktasındaki sorunun çözümün talimatını vermişti. Geçtiğimiz hafta görev başı yaptıktan sonra yayalara sıkıntı oluşturan ve kaldırıma araç parkını engelleyecek şekilde korkuluk yapılması talimatı veren başkan Çiftçi, çalışmanın tamamlanmış halini inceledi. Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan çalışma neticesinde alanın daralması engellenirken vatandaşlarında kaldırımdan rahatlıkla faydalanmaları sağladı.

Başkan Çiftçi, “Vatandaşlarımızın istek ve taleplerine her zaman açık olup çalışmalarımızı halkımızla istişare ederek yerine getirmeye gayret edeceğiz. Bizim için hizmet, vatandaşlarımızdan gelen her bir talebi çözüme kavuşturmaktır.” dedi.