Çiftçi’den Minik Gazeteci Adayları İle Röportaj



Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi Özelsin Koleji müdür yardımcısı Adnan Torun, öğretmen Doğancan Yıldırım, Zeliha Ertürk ve gazetecilik kulübü öğrencilerini ağırladı.

Öğrencilerle samimi bir sohbet gerçekleştiren Başkan Çiftçi öğrencilerle eğitim ve hayata dair tavsiyelerde bulundu. Geleceğin büyükleri olan minikler gazeteci edası ile hazırladıkları soruları Başkan Çiftçi’ye sormanın heyecanını yaşadılar.



BİZİM GELECEĞİMİZSİNİZ

Geleceğin gazeteci adaylarının sorularını cevaplayan Başkan Bünyamin Çiftçi, “Sizler bizim geleceğimizsiniz. Sizler inşallah güzel güzel mesleklerle hayatınızı kazanacaksınız. Bizler sizler için eğitim alanında çalışmalar yapıyoruz, şehrimizi yeşillendiriyoruz okul sayımızı arttırıyoruz. Spor okulu yapacağız, birçok spor branşında uzmanlaşabileceğiniz imkânlar olacak. Kütüphaneler, kitap kahveler yapıyoruz. Gelecekte daha güzel bir şehirde yaşamanız, geleceğe dair hayallerinizin gerçekleşmesi için yapmamız gereken bütün çalışmaları yapıyoruz’’ dedi.

















