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Çiftçi’den muhtarlarla video konferans

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, mahalle muhtarlarıyla video konferans yoluyla görüşerek salgın virüsle ilgili belediyenin yaptığı çalışmaları anlattı.

Çiftçi'den muhtarlarla video konferans

14 Nisan 2020 Salı 11:24

Bir taraftan virüsle etkin bir şekilde mücadele eden ve çalışmaları yakından takip eden Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, bir taraftan da video konferans yoluyla bilgilendirmeye devam ediyor. Başkan Çiftçi, belediye meclis üyelerinden sonra mahalle muhtarlarıyla da video konferans yoluyla görüştü. Mahalle muhtarlarına virüsle mücadele kapsamında yaptıkları çalışmaları tek tek anlatan Başkan Çiftçi, gece gündüz demeden yoğun bir çalışma yaptıklarını, dezenfekte uygulamasının devam ettiğini, cadde ve sokakların yıkandığını, denetimlerin ara vermeden sürdüğünü ve vefa destek grubunun  65 yaş üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlara canla başla hizmet ettiğini söyledi. Başkan Çiftçi, muhtarları  tek tek dinleyip öneri ve talepleri de not alarak, bu zamana kadar olduğu gibi bundan sonrada muhtarlarla koordine içinde çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

 



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