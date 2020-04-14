Çiftçi’den muhtarlarla video konferans

Bir taraftan virüsle etkin bir şekilde mücadele eden ve çalışmaları yakından takip eden Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, bir taraftan da video konferans yoluyla bilgilendirmeye devam ediyor. Başkan Çiftçi, belediye meclis üyelerinden sonra mahalle muhtarlarıyla da video konferans yoluyla görüştü. Mahalle muhtarlarına virüsle mücadele kapsamında yaptıkları çalışmaları tek tek anlatan Başkan Çiftçi, gece gündüz demeden yoğun bir çalışma yaptıklarını, dezenfekte uygulamasının devam ettiğini, cadde ve sokakların yıkandığını, denetimlerin ara vermeden sürdüğünü ve vefa destek grubunun 65 yaş üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlara canla başla hizmet ettiğini söyledi. Başkan Çiftçi, muhtarları tek tek dinleyip öneri ve talepleri de not alarak, bu zamana kadar olduğu gibi bundan sonrada muhtarlarla koordine içinde çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.









