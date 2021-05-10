Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Şekerpınar eski Belde Belediye Başkanı Ali Sönmez’i son yolculuğuna uğurladı.1999-2004 yılları arasında Şekerpınar Belde Belediye Başkanlığı görevinde bulunan Ali Sönmez tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu. Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Şekerpınar’ın kurucu belediye başkanı Sönmez’i Gebze Merkez Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurladı. Cenaze törenine katılan Başkan Çitçi, Sönmez’in yakınlarına başsağlığı diledi.
Çiftçi’den Sönmez’e Son Görev
Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Şekerpınar eski Belde Belediye Başkanı Ali Sönmez’i son yolculuğuna uğurladı.