GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Çiftçi’den Sönmez’e Son Görev

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Şekerpınar eski Belde Belediye Başkanı Ali Sönmez’i son yolculuğuna uğurladı.

Çiftçi'den Sönmez'e Son Görev

10 Mayıs 2021 Pazartesi 14:44

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Şekerpınar eski Belde Belediye Başkanı Ali Sönmez’i son yolculuğuna uğurladı.1999-2004 yılları arasında Şekerpınar Belde Belediye Başkanlığı görevinde bulunan Ali Sönmez tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu. Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Şekerpınar’ın kurucu belediye başkanı Sönmez’i Gebze Merkez Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurladı. Cenaze törenine katılan Başkan Çitçi, Sönmez’in yakınlarına başsağlığı diledi.











Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Tır Parkında Sona Yaklaşılıyor Tır Parkında Sona Yaklaşılıyor
Çiftlik Caddesi Kavşağı’nı Bayramdan Sonra Trafiğe Açıyoruz Çiftlik Caddesi Kavşağı’nı Bayramdan Sonra...
Körfezimize Yeni Bir İnci Kazandıracağız Körfezimize Yeni Bir İnci Kazandıracağız
Belediyeden 45 Bin Haneye Bayram Hediyesi Belediyeden 45 Bin Haneye Bayram Hediyesi
Başkan'ın Özel İzni İle Annesinin Mezarını Ziyaret Etti Başkan'ın Özel İzni İle Annesinin Mezarını...
Ekipler Gece Çalışıyor, Trafik Aksatılmıyor Ekipler Gece Çalışıyor, Trafik Aksatılmıyor
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Tır Parkında Sona Yaklaşılıyor
Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, yapımı devam eden ve yakın zamanda hizmete girecek olan Tır Parkı’nı...

Haberi Oku