Çiftçi’den TOSB’a Ziyaret

Cumhur İttifakı AK Parti Çayırova Belediye Başkan Adayı Bünyamin Çiftçi, TOSB Başkanı Ömer Burhanoğlu’nu ziyaret etti. Karşılıklı görüş alış verişinin yapıldığı görüşmede Çiftçi, Çayırova için yapmayı planladığı projeler hakkında TOSB Başkanı Burhanoğlu’na bilgiler verdi.

İYİ İLİŞKİLER KURACAĞIZ

“Sanayicilerimizle diyaloglarımızı en üst seviyede tutup iyi ilişki kuracağız” diyen Çiftçi, “Ülkemizin 2023 hedefine ulaşması ve Dünyanın ilk 10 ekonomi arasına girmesi noktasında bize düşen her görevi yapmaya hazırız. Teknolojinin gereği olan meslek dallarında nitelikli meslek edindirme kursları açacağız ve sanayicilere nitelikli elaman yetiştireceğiz. Okumayan gençlerin daha kolay meslek edinmelerini ve kısa sürede iş bulmalarına imkân sağlayacak çalışmalar yapacağız” dedi.

İŞBİRLİĞİNE HAZIRIZ

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren TOSB Başkanı Ömer Burhanoğlu, karşılıklı işbirliğine hazır olduklarını ifade ederek, Cumhur İttifakı AK Parti Çayırova Belediye Başkan Adayı Çiftçi’ye nezaket ziyaretinden dolayı teşekkür ederek başarılar diledi.