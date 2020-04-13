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Çiftçilere yüzde 50 hibeli tohum desteği

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi çiftçilere yönelik yüzde 50 hibeli yem bitkisi tohumları dağıtacak.

Çiftçilere yüzde 50 hibeli tohum desteği

13 Nisan 2020 Pazartesi 13:29

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü tarafından tarım ve hayvancılığı geliştirmeye yönelik çiftçilere verilen desteklemeler devam ediyor. Çiftçinin talebi ve desteklenen ürünlerdeki verim artışları dikkate alınarak 2020 İlkbahar dönemi yem bitkisi tohumu dağıtacak.

 

YÜZDE 50 HİBELİ TOHUM DESTEĞİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi il genelinde 2014 yılından itibaren yaklaşık 10 B

bin çiftçiye yüzde 50 hibeli 5 bin 200 ton yem bitkisi tohumu ( Dane Mısır, Silajlık Mısır, Yonca, Tritikale, Arpa, Buğday, Süt Otu v.b ) desteği verdi. Hasat dönemi sonunda çiftçilerin Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin dağıtmış olduğu yem bitkisi tohumlarının kalitesinden ve elde edilen verimden memnuniyeti yüzleri güldürdü. Çiftçiler hibe desteğinin 2020 yılında da devam etmesi talebinde bulunmuştu.

 

BU YIL BAŞVURU ALINMAYACAK

2020 İlkbahar üretim sezonunda yem bitkisi tohumlarının yüzde 50 hibe ile desteklenmesi projesi için bu yıl çiftçilerden başvurular alınmayacak. Ülkemizde etkili olan Covid-19 salgını nedeniyle bu yıl desteklemeler 2018-2019 yıllarında Tarım sistemine kayıtları olan çiftçilere verilecek.

 

DAĞITIMI MUHTARLAR YAPACAK

İlkbahar Dönemi Yem Bitkisi Tohumu Destekleme Projesi kapsamında 2018-2019 yıllarında Tarım sistemine kayıtları olan 2 Bin çiftçiye yüzde 50 Hibeli yaklaşık 100 Ton ( 5.000 paket ) Dane Mısır (TAREKS - Albayrak)  ve Silajlık Mısır (TAREKS - TK 6063) tohumu desteği verilecek. Covid-19 salgını nedeniyle toplu dağıtım töreni yapılmayacak. Tohumlar muhtarlara dağıtılacak, muhtarlar ise imza karşılığı tohumları çiftçilere verecek.

 

KOCAELİ ÇİFTÇİSİ KAZANIYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık işleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde görev yapmakta olan Ziraat mühendisleri çiftçilerimize tohumun ekiminden hasata kadar ücretsiz teknik danışmanlık ve yetiştiricilik konularında eğitim ve bilgi veriyor. Bölgemiz koşullarına uygun verimli tohum çeşitleri destekleme kapsamında üreticilere veriliyor, ekim alanları yerinde kontrol ediliyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından desteklenen tohumlar sertifikalı ve ilaçlanmış olarak üreticilere sunuluyor. Sertifikalı tohum kullanmak daha sonradan hastalık ve zararlılarla mücadele etmede etkin rol oynuyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin desteği ile Kocaeli’de ekili ve biçili alanlar yüzde 60 oranında arttığı görülüyor.




 

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