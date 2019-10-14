Çiftçilere yüzme 50 hibeli tohumlar dağıtılacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü tarafından tarım ve hayvancılığı geliştirmeye yönelik çiftçilere verilen desteklemeler devam ediyor. Bu kapsamda yüzde 50 hibe destekli 2019 Sonbahar üretim sezonu yem bitkisi tohumu dağıtımı 15 Ekim Salı günü 10.30’da Uluslararası Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

YÜZDE 50 HİBELİ TOHUM DESTEĞİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, il genelinde 9 bin 900 çiftçiye, 4 bin 200 ton yem bitkisi tohumu desteği verdi. Sonbahar döneminde verilen yem bitkisi tohumlarından elde edilen ürünler hasat edildi. Yem bitkisi tohumu hasatlarında dekar başına verim artışı olduğu gözlendi. Hasat dönemi sonunda çiftçilerin Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin dağıtmış olduğu yem bitkisi tohumlarının kalitesinden ve elde edilen verimden memnuniyeti yüzleri güldürdü. Çiftçiler hibe desteğinin 2019 yılında da devam etmesi talebinde bulundu.

2 BİN 200 ÇİFTÇİYE TOHUM

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, çiftçilerin bu talebine sessiz kalmadı. 2019 Sonbahar üretim sezonunda yem bitkisi tohumlarının yüzde 50 hibe ile desteklenmesi için çiftçiden talepler alındı. Bu doğrultuda yüzde 50 hibe destekli 2019 Sonbahar üretim sezonu yem bitkisi tohumu dağıtımı 15 Ekim Salı günü saat 10.30’da Uluslararası Fuar Merkezi’nde törenle gerçekleştirilecek. Törende Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, 2 bin 200 çiftçiye 900 ton arpa, buğday, yem bezelye, süt otu, macar fiğ, yonca ve tritikale tohumları verecek.

KOCAELİ ÇİFTÇİSİ KAZANIYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde görev yapmakta olan ziraat mühendisleri, çiftçilerimize tohumun ekiminden hasata kadar ücretsiz teknik danışmanlık ve yetiştiricilik konularında eğitim ve bilgi veriyor. Bölgemiz koşullarına uygun verimli tohum çeşitleri destekleme kapsamında üreticilerimize verilip, ekim alanları yerinde kontrol ediliyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından desteklenen tohumlar, sertifikalı ve ilaçlanmış olarak üreticilere sunuluyor. Sertifikalı tohum kullanmak daha sonradan hastalık ve zararlılarla mücadele etmede etkin rol oynuyor.









