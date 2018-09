“Çiftçimize yüzde elli hibeli gübre desteği vereceğiz”

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, fırsat buldukça kentin köylerini ziyaret etmeyi sürdürüyor. Son olarak İzmit ilçesinin Gökçeören, Nebi hocalar, Şahinler ve Kulmahmut köylerini ziyaret ederek vatandaşlarla hasbihal etti. Tarıma ve hayvancılığa olan katkılarından bahseden Karaosmanoğlu, “Çiftçilerimize yüzde elli hibeli gübre desteği projemizi hayata geçireceğiz” diyerek müjde vermeyi de ihmal etmedi. AK Parti İzmit İlçe Başkanı Hasan Ayaz’ın da eşlik ettiği ziyaretlerde vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi’nin ortaya koyduğu hizmetleri için teşekkür ederken yeni taleplerini de ifade ettiler.

“HİZMET HEYECANIMIZA GÜÇ VE KUVVET VERDİLER”

İzmit’te günün ilk ziyaretini Gökçeören köyüne yapan Karaosmanoğlu, gönüllerini açan kadirşinas vatandaşlara teşekkür ederek ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, “Büyüklerimizin duasını aldık. Hizmet heyecanımıza güç ve kuvvet verdiler. Her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum” ifadelerini sarf etti. Burada ayrıca bir konuşma yapan ve bende köylü çocuğuyum diyen Karaosmanoğlu, “Köylerimizi çok seviyoruz ve sizlere büyük bir aşkla hizmet ediyoruz. 2004 yılından itibaren köylerimiz için çok büyük hedefler koyduk. Bugün bunu gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz. Çok güzel hizmetler koyduk. İlk planda susuz köyümüz kalmayacak dedik. Şimdi artık köylerimizin kaynak sularını da koruma çalışmalarını da sürdürüyoruz” diye konuştu.

“GEÇMİŞİMİZ BİZİM EN BÜYÜK GÜÇ KAYNAĞIMIZDIR”

Bugün Avrupa’nın kendi köylerinde yaptıklarını bizler de artık kendi köylerimizde yaptık ve hatta onları geçmeye başladık vurgusu da yapan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “İnşallah Gökçeören köyümüzün emece usulüyle cami inşaatına da gerekli desteğimizi vereceğiz. Allaha şükürler olsun ki Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan milletimizin önüne geçti ve köylerimiz ile şehirlerimiz bugün ki hizmetleri alabildi. Eğer bu cennet vatanımızın önüne geçmeseydi bu hizmetleri bizler yapamazdık. Tabi bugünlerde özellikle batılılar ve emperyalistler ülkemize saldırıyorlar. Hazmedemedikleri, Türkiye’nin artık dünyada oyun kurucu olmasıdır. Dünyada kan aktığını gördükleri halde kıpırdamıyorlar tam dersine suyu daha da bulandırıyorlar. İslam diyarları maalesef kan içerisinde. İslam coğrafyasında huzur yok. Ancak bu huzuru sağlayacak tek güç de Türkiye’dir. İnşallah gönül coğrafyamızda bu huzur ortamı milletimizle birlikte sağlayacağız. Tarihi çok iyi bilmemiz ve öğrenmemiz gerekmektedir. Geçmişimiz bizim en büyük güç kaynağımızdır. Ecdadımız geçmişte görevini yaptı. Şimdi sıra bizde ve bizden sonraki nesillerdedir. Türkiye büyüyecek ve kalkınacak” şeklinde konuştu.





“CUMHURBAŞKANIMIZA HER AN DUA EDİYORUM”

Kocaeli’nin diğer Büyükşehirlere hizmet noktasında örnek olduğunu da belirten Başkan Karaosmanoğlu, “Bizler en güzeli hizmeti yapmakla görevliyiz. Ancak Cumhurbaşkanımıza hepimiz sahip çıkacağız, zaten her seçimde de çıkıyoruz. Cumhurbaşkanımız gibi lider yetiştirmek zordur. İnançlı ve görevini aşkla yapan Cumhurbaşkanımıza her an dua ediyorum. Liderimizin gösterdiği hedef doğrultusunda bakınız Gebze bölgemizde metro projemizin ihalesini gerçekleştirdik. Halkımızı güzel hizmetlerle buluşturuyoruz. Fiziksel hizmetlerimiz yanı sıra gençlerimize de önem veriyoruz. Geleceğimizin sahiplerine sahip çıkmak için çok önemli çalışmaları hayata geçiriyoruz” diye konuştu.

“HER GELDİĞİMİZDE BİZLERE MUHABBETİNİZİ SERGİLİYORSUNUZ”

AK Parti İzmit İlçe Başkanı Hasan Ayaz Gökçeören sakinlerine, “Bize gönlünüzü açtınız. Her geldiğimizde bizlere muhabbetinizi ve güzelliğini sergiliyorsunuz. Köylerimize geldiğimizde huzur buluyoruz. Birlik ve beraberlik içerisinde olduğumuzda daha mutlu oluyoruz. Her fırsatta köylerimize geliyoruz. Allaha şükürler olsun ki yeşili, doğayı, köyleri ve köylümüzü velhasıl insanımızı seven bir Büyükşehir Belediye Başkanımız var. Kendileri de köylerimize hizmet konusunda çok hassas. Şehirlerden köylere olan dönüşün farkındayız ve inşallah bu oran artarak devam edecek. Bu konuda daha etkili bir çalışma yapacağız. Cumhurbaşkanımızla, Büyükşehir Belediye Başkanımızla, İzmit Belediye Başkanımızla halkımıza hizmet etmenin haklı gururunu yaşıyoruz” diye seslendi.

“TEBESSÜME NEDEN OLDUĞUNDA BİZDEN MUTLUSU OLAMAZ”

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ve beraberinde ki heyet daha sonra Nebi Hocalar köyüne geçerek burada da vatandaşlarla bir araya geldi. Büyükşehir Belediyesi’nin olmadığı neredeyse hiçbir yer, neredeyse hiçbir iş yok diyen Karaosmanoğlu, “Kocaeli’nin her santimetrekaresine, bu şehirde nefes alan herkese hizmet üretiyoruz. Yokluğu düşünülemez işleri her gün, her saat, her dakika yapıyoruz. İzmit Nebi Hocalar köyümüzde çalışmalarımızla her geçen güzelleşen huzur dolu bir yer olmuştur. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi. Burada ki vatandaşlarla çekilen hatıra fotoğrafı sonrası Şahinler köyüne geçen Karaosmanoğlu, kimisi Karadeniz’e kimisi Marmara’ya yaslanmış köylere hizmet etmenin haklı gururunu yaşadıklarını söyledi. Köylerimize de artık şehir merkezindeki hizmetler gidiyor hatırlatması yapan Başkan Karaosmanoğlu, “Her gün binlerce vatandaşımızın yaşam kalitesi daha yukarılara çıkarmak için çalışıyoruz. Hizmet ettikçe ve projelerimiz insanımızın yüzünde tebessüme neden olduğunda bizden mutlusu olamaz” ifadelerini sarf etti. İzmit Kulmahmut köyüne de konuk olan ve burada ki çalışmalar hakkında bilgi alan Karaosmanoğlu, gençlik ve eğitim çalışmalarının önemine vurgu yaptı.

“FIRINA EKMEK VE MANCARLI PİDE ATMAYI İHMAL ETMEDİ”

Köylerden şehre olan göçün tersine dönmesinin yanı sıra gençlerin de kendi yaşam alanlarında en güzel hizmete kavuşması içinde spor başta olmak üzere her türlü imkânı seferber ettiklerine vurgu yapan Karaosmanoğlu, “Güçlü bir gelecek için güçlü nesle ihtiyacımız var. Bunun ortaya çıkması için bizlere ve Sivil Toplum Kuruluşlarına büyük görev düşmektedir. Köylerimizde ki derneklerimiz de bu alanda çalışmalarına yön vermelerini çok önemli buluyor ve tavsiye ediyorum” diyerek sözlerini tamamladı. Başkan Karaosmanoğlu, ziyaret ettiği köylerde vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirirken, Büyükşehir Belediyesi’nin köylere yaptığı fırına ekmek ve mancarlı pide atmayı ihmal etmedi.