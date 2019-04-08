Çiftçi’nin büyük başarısı!

31 Mart seçimlerini rekor bir oyla kazanan, Kocaeli üçüncüsü ve Gebze bölge birincisi olan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Çayırova’da bu zamana kadar en yüksek oyu alan başkan unvanının da sahibi oldu.

31 Mart seçimleri geride kalsa da Çayırova’da rakiplerinin aldığı toplam oydan daha fazla oy alarak Belediye Başkanı seçilen Bünyamin Çiftçi’nin başarısı Kocaeli kamuoyunda geniş yankı buldu. AK Parti’nin dördüncü kez kazandığı Çayırova’da bu zamana kadar en yüksek oyu, 31 Mart seçimlerinde göreve yeni seçilen Bünyamin Çiftçi aldı. Çayırova’nın kuruluşundan buyana görev yapan başkanların arasında oy rekoru ile tarihe geçen Başkan Çiftçi, 31 Mart’ta Çayırova’nın başarı çıtasını da yükseltti.

EN YÜKSEK OYU ALAN BAŞKAN

2004 seçimlerinde %40,2, 2009 seçimlerinde yüzde 41,00 ve 2014 seçimlerinde yüzde 44,98 oy alan AK Parti’nin, 31 Mart seçimlerinde Bünyamin Çiftçi ile girdiği yarışta yüzde 54,56’lık oy ile büyük başarı elde etti. Bir önceki seçimde 12 ilçe arasında 6, olan Çayırova’nın üç basamak birden yükselmesi ve Gebze bölge birincisi olması Kocaeli’nde büyük başarı olarak nitelendirildi. 2014 seçimlerine göre AK Parti’nin oyunu 10 puan artıran Başkan Çiftçi’nin, meclis üyeliği sayısını da artırması ve başkanlık oyunun partinin 1 puan üzerinde olması dikkatlerden kaçmadı.

ZOR SEÇİMDE BÜYÜK BAŞARI

AK Parti’nin yerel seçimlerde gösterdiği en isabetli adaylardan biri olan Bünyamin Çiftçi’yi, Çayırova’daki geçmişi, mesleki ve siyasi birikimi, en zor seçimlerden büyük zaferle çıkmasına neden olan faktörler olarak gösteriliyor. Projeleri ile dikkat çeken Çiftçi’nin aynı başarıyı belediyede de göstermesi bekleniyor.