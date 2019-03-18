Çiftçi’ye Biyografi Belgeseli

Hayatı başarılarla dolu olan Cumhur İttifakı AK Parti Çayırova Belediye Başkan Adayı Bünyamin Çiftçi’yi anlatan bir biyografi hazırlandı. 12 dakikalık videoda, Çiftçi’nin başarı dolu hayat öyküsüne yer verildi. Babasının geçim zorluğu nedeni ile Giresun’dan göç etmesi ile başlayan ve 3 yaşında ayak bastığı Çayırova’da geçen 40 yılının özetle anlatıldığı belgeselde Çiftçi’nin ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite yıllarını arkadaşları ve komşuları anlatarak, Çiftçinin başarılı, çalışkan, mütevazı, saygılı ve dürüst bir kişi olduğunu söylediler.

HAYATININ DÖNÜM NOKTALARI

Hayatının en önemli dönüm noktalarının anlatıldığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a olan hayranlığı, AK Parti’de siyasete girişi ve Çayırova ile ilgili kurduğu hayallere yer verildiği çalışmada yakın komşuları, annesi ve babası da Başkan Çiftçiyi anlattılar. Göreve neden talip olduğunu, başkan adayı olmaya ne zaman karar verdiğini ve 17 yıllık siyaset yaşamından kesitler yer verildiği ve Çayırova’ya nasıl bir bir görev yapacağını anlatan Çifçi’nin biyografisi, izleyenleri duygulandırdı.



Belgesele aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz;



www.facebook.com/ciftcibnymn/videos/406931036518922/

