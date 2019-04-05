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Çiftçi'ye Tebrik Ziyaretleri

Çayırova Kaymakamı Hasan Gözen, Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’ye hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Çiftçi'ye Tebrik Ziyaretleri

05 Nisan 2019 Cuma 10:47

2 Nisan Salı günü görevine başlayan Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’yi makamında ziyaret ederek tebrik eden ve başarılar dileyen Kaymakam Hasan Gözen, “Göreviniz hayırlı olsun. Allah hayırlı hizmetler nasip etsin.” dedi.

Çiftçi, “Modern Bir Çayırova’nın İnşası İçin Gece Gündüz Çalışacağız”

Başkanlık makamında gerçekleşen buluşmada nazik ziyaretlerinden dolayı Çayırova Kaymakamı Hasan Gözen’e teşekkürlerini ileten Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, belediye ve kaymakamlık kurumları olarak birçok ortak projeye imza atacaklarını söyledi. Çayırova’nın yeni dönemde daha büyük hizmetlere kavuşacağını vurgulayan başkan Çiftçi, “İlçemiz her geçen gün büyüyen ve gelişen bir ilçe. Bizde bunun bilincinde hareket edecek ve yeni yatırımlarımızı sırası ile halkımızla, kurumlarımızla istişare ederek hizmete dönüştüreceğiz. Eksiksiz modern bir Çayırova’nın inşasında vatandaşlarımızın ve siz değerli bürokratlarımızın sayesinde dolu dizgin yatırım seferberliği gerçekleştireceğiz. Halkımızın bize vermiş olduğu bu anlamlı görevi en iyi şekilde yerine getirmek için gece gündüz çalışacağız.” dedi.



Emniyet Müdürü Gürbüz’den Başkan Çiftçi’ye Tebrik Ziyareti

Çayırova Kaymakamı Hasan Gözen’in ardından İlçe Emniyet Müdürü Erkan Gürbüz’ü’de makamında ağırlayan Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, ziyaretlerinden ve tebriklerinden dolayı Gürbüz’e teşekkürlerini iletti. Bir süre Çayırova konulu geçen ziyarette gerçekleştirilecek olan çalışmalarda değerlendirildi. Başkan Çiftçi, ayrı ayrı gerçekleşen ziyaretlerin sonunda Çayırova Kaymakamı Hasan Gözen’e ve İlçe Emniyet Müdürü Erkan Gürbüz’e teşekkürlerini iletti.

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